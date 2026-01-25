VIDEO / Nuklearni bunker pao u more: "Ne približavajte se"

Lokalni povjesničar amater Davey Robinson i njegova partnerica Tracy Charlton dokumentirali su propadanje i konačno urušavanje bunkera u nizu videozapisa na YouTubeu. Robinson je za BBC izjavio: "Njegova priča jednostavno je osvojila srca ljudi. Toliko je ljudi uložilo u to, to nisu samo cigle i žbuka, to je nešto više." Robinson je obećao nastaviti dokumentirati sudbinu bunkera, prenosi Index.hr.