samo kralj ima više moći
On je najvažniji Britanac, ali za njega vjerojatno nikada niste čuli
Samo kralj ima više moći od ovog šefa plinske kompanije u slučaju ruske prijetnje.
Oglas
Jon Butterworth je čovjek zadužen za pomoć u zaštiti zemlje ako ikada dođe do velikog napada na britanski energetski sustav.
Kao šef kompanije National Gas, nadgleda tisuće kilometara prijenosnih plinovoda – ključnu mrežu cijevi pod tlakom koja dovodi plin do elektrana, teške industrije i, putem lokalnih distributera, do milijuna britanskih domova, piše Politico.
To je njegov svakodnevni posao.
Ali ako bi se Britanija ikada suočila s krizom opskrbe plinom, Butterworth bi imao široke ovlasti za upravljanje domaćim tokovima plina – uključujući, ako bi bilo nužno, isključivanje tvornica, elektrana, pa čak i kućanstava – kako bi se očuvala opskrba za bolnice i drugu ključnu infrastrukturu.
To ga stavlja u prvu liniju nacionalnih napora da se zemlja pripremi za moguće napade na britanske izvore energije od neprijatelja poput Rusije Vladimira Putina.
U takvoj situaciji, vlada bi trebala kraljevu izravnu odluku (Order in Council) – pravni dekret koji osobno odobrava monarh – kako bi mogla nadjačati Butterwortha, koji u svojoj dodatnoj, manje poznatoj ulozi djeluje kao nacionalni koordinator za hitne situacije u plinskoj mreži.
"Europa je postala malo opasnije mjesto, zar ne?“ kaže Butterworth, plinski inženjer po struci, koji je karijeru započeo sa 17 godina.
"Ruska invazija na Ukrajinu i njezini nedavni upadi u zemlje NATO-a stavili su Europu u stanje visoke pripravnosti. Rusija je više puta pokazala u Ukrajini da energetsku infrastrukturu smatra ‘ciljem’, kaže Butterworth.
Prema Butterworthovu mišljenju, britanska opskrba energijom danas je ranjivija na potencijalne neprijatelje nego u prošlom stoljeću.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas