On je najvažniji Britanac, ali za njega vjerojatno nikada niste čuli

Ali ako bi se Britanija ikada suočila s krizom opskrbe plinom, Butterworth bi imao široke ovlasti za upravljanje domaćim tokovima plina – uključujući, ako bi bilo nužno, isključivanje tvornica, elektrana, pa čak i kućanstava – kako bi se očuvala opskrba za bolnice i drugu ključnu infrastrukturu.