Ukrajina: Uveli smo zabranu ulaska trojici visokih mađarskih vojnih dužnosnika

Odnosi su se dodatno zaoštrili u kolovozu, kada je Mađarska, jedan od rijetkih saveznika Moskve u Europi, proglasila visokog ukrajinskog časnika Roberta Brovdija, pripadnika mađarske manjine u Ukrajini, personom non grata. Budimpešta ga je optužila da je organizirao napad na ruski naftovod Družba, čime je poremetio opskrbu ruskom naftom, piše Index.