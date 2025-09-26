Ukrajina: Uveli smo zabranu ulaska trojici visokih mađarskih vojnih dužnosnika

Ukrajina je zabranila ulazak na svoj teritorij trojici visokih mađarskih vojnih dužnosnika, reagirajući na sličnu odluku Budimpešte, što predstavlja novu epizodu u napetim odnosima dviju susjednih zemalja.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiga potvrdio je ovu mjeru na platformi X. "Uveli smo zabranu ulaska trojici visokih mađarskih vojnih dužnosnika", napisao je, dodajući kako je to odgovor Ukrajine na poteze Budimpešte.
"Svaki čin nepoštovanja Mađarske dobit će adekvatan odgovor, posebno nepoštovanje prema našoj vojsci", poručio je ukrajinski ministar.
Prethodne zabrane i optužbe
Odnosi su se dodatno zaoštrili u kolovozu, kada je Mađarska, jedan od rijetkih saveznika Moskve u Europi, proglasila visokog ukrajinskog časnika Roberta Brovdija, pripadnika mađarske manjine u Ukrajini, personom non grata. Budimpešta ga je optužila da je organizirao napad na ruski naftovod Družba, čime je poremetio opskrbu ruskom naftom, piše Index.
Posljednjih mjeseci Kijev je intenzivirao napade na ruska energetska postrojenja s ciljem ometanja izvoza i smanjenja prihoda koje Moskva koristi za financiranje rata.
Podsjetimo, u srpnju je Mađarska također zabranila ulazak trojici ukrajinskih vojnih dužnosnika nakon smrti muškarca s dvojnim, mađarskim i ukrajinskim, državljanstvom. Prema tvrdnjama Budimpešte, čovjeka su na smrt pretukli pripadnici ukrajinske vojske zaduženi za regrutaciju, što je Ukrajina oštro demantirala.
