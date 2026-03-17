Panika među studentima: Dvije osobe umrle, satima čekaju antibiotike: "Bio sam pola metra od njih"
Devet dana nakon noćnog izlaska u klubu Chemistry u Canterburyju, Joe Bradshaw shvatio je da je možda bi u konatku s osobama koje imaju meningitis u Kentu, a bolest je odnijela dva života – jednog studenta i jednog srednjoškolca.
U mislima je prolazio protekli tjedan, počevši brinuti o svima s kojima je bio u kontaktu.
"Manje me brine moje vlastito zdravlje nego mogućnost da [zarazu] proširim na druge ranjive osobe“, rekao je. „Moja mama je upravo izašla s operacije pa joj je imunološki sustav oslabljen.“
Redovi za antibiotike
Bradshaw (23) jedan je od mnogih mladih ljudi u Canterburyju šokiranih vijestima o izbijanju zaraze. Stotine studenata na Sveučilištu Kent provele su dan čekajući u redovima za antibiotike. Svi ispiti uživo prebačeni su na online nastavu dok vlasti pokušavaju staviti situaciju pod kontrolu.
Studenti opisuju kako se strah i panika šire njihovom zajednicom dok se semestar bliži kraju. Mnogi su tijekom noći otišli, a zabrinuti roditelji dolazili su po njih.
U redu za lijekove na kampusu bio je i Aram (22), student kriminologije i politike. Živi u studentskom domu Tyler Court, gdje su studenti primili hitnu poruku sveučilišta s upozorenjem da su možda bili u kontaktu sa zaraženim osobama, piše Guardian.
„Bio sam doslovno pola metra od tih ljudi, pa sam bio prilično nervozan“, rekao je Aram.
„Mnogi moji cimeri već su otišli. Roditelji su došli po njih oko jedan ujutro. Zapravo, mislim da ću sada biti jedini u stanu jer su svi moji prijatelji otišli.“
Opisao je i kako su ljudi trčali niz stepenice s televizorima i drugim stvarima, pakirajući ih u automobile svojih roditelja.
Meningitis može dobiti bilo tko
Meningitis može dobiti bilo tko, ali su mladi, posebno oni u velikim društvenim zajednicama poput sveučilišta i škola, posebno podložni.
U tako gusto povezanoj društvenoj sredini studenti se lako mogu povezati s širenjem zaraze. Jedan Aramov prijatelj živi s osobom koja je hospitalizirana zbog meningitisa; drugi student nervozno šalje poruke prijatelju čiji cimer ima simptome.
Do ponedjeljka navečer bolest je zabilježena na sveučilištu i u tri škole u tom području, a potvrđeno je da su dvije osobe preminule.
Jedna, student na sveučilištu, nije imenovana. Druga je učenica završnog razreda gimnazije Queen Elizabeth, po imenu Juliette.
Jedan od Juliettinih školskih kolega, Sammy Wright, opisao ju je kao „vedru osobu, uvijek vrlo sretnu i ljubaznu“.
„Bila je s nama na tjelesnom, bila je na nastavi s nama početkom tjedna. Šok je čuti što se dogodilo“, rekao je Sammy.
Među preostalim studentima na sveučilištu vlada solidarnost, a često se međusobno provjeravaju i pružaju podršku.
Ben Tostevin, student drame i kazališta, rekao je da mu je drago vidjeti većinu svojih prijatelja zdravima dok čekaju u redu za lijekove.
Živi u gradu i, iako općenito podržava odgovor institucija na izbijanje zaraze, ima i određene sumnje.
„Iznenađen sam da je kampus ostao otvoren“, rekao je. „Ali vodstvo sveučilišta radi ono što smatra potrebnim.“
Strah među studentima
Njegova prijateljica Sofia Malanga rekla je da objave na internetu dodatno pojačavaju strah među studentima. „Na društvenim mrežama kruži puno toga što sve čini još strašnijim. Videozapisi su zastrašujući.“
Njih dvoje kažu da se na društvenim mrežama stvari često prenapuhuju, s naglaskom na snimke ljudi u zaštitnim odijelima koji se kreću kampusom. Neki studenti tvrde da su to vidjeli i uživo.
Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) savjetuje svima koji sumnjaju da oni ili netko o kome brinu imaju meningitis, septikemiju ili sepsu da odmah nazovu hitnu službu (999) ili odu u najbližu hitnu službu.
