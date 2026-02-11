Portugalska ministrica dala ostavku nakon lošeg odgovora na razorne oluje

Portugalska ministrica unutarnjih poslova Maria Lucia Amaral podnijela je ostavku dok istodobno pljušte kritike oporbenih stranaka i lokalnih zajednica da su vlasti imale prespor i neuspješan odgovor na razornu oluju Kristin prije dva tjedna.
Oglas
Ured predsjednika Marcela Rebela de Souse priopćio je u utorak navečer da je prihvatio ostavku ministrice na zahtjev premijera Luisa Montenegra, nakon što je Amaral rekla da "više nema osobne i političke uvjete potrebne za obavljanje te uloge".
Ured predsjednika priopćio je da će Montenegro privremeno preuzeti portfelj unutarnjih poslova dok se ne imenuje nasljednik.
Oluja Kristin zahvatila je središnji Portugal rano 31. siječnja, s vjetrovima koji su prelazili 200 km/h i jakim kišama koje su prouzročile veliku štetu tisućama domova, tvornica i kritičnoj infrastrukturi, te usmrtile najmanje šest osoba.
Vlada procjenjuje da je za izravne troškove obnove potrebno više od 4 milijarde eura.
Ostavka Amaral prva je otkako je manjinska vlada desnog centra preuzela vlast prije otprilike osam mjeseci.
Vođa krajnje desne stranke Chega, Andre Ventura, napisao je na X-u da ostavka dokazuje nesposobnost vlade da se nosi s problemima, dodajući da Montenegro gubi kontrolu nad vladom.
Prijeti nova oluja
"Koliko će vremena trebati da se riješe ostale 'pogreške u kastingu' ove vlade?", upitao je.
Vođa Socijalističke stranke Jose Luis Carneiro rekao je novinarima kasno u ponedjeljak da je Montenegro"prva odgovorna osoba" za neuspješan odgovor vlade na oluju.
Niz oluja pogodio je Portugal i Španjolsku posljednjih tjedana. Nakon razorne oluje Kristin, uzastopne oluje Leonardo i Marta također su donijele obilne kiše, jake vjetrove, poplave i daljnju štetu.
Portugal sada čekaju i neizravne posljedice oluje Nils, za koju se očekuje da neće izravno pogoditi zemlju, naveo je Portugalski institut za more i klimu.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas