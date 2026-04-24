Putin stiže u Miami?

Visoki dužnosnik Bijele kuće potvrdio je u četvrtak za AFP da će Rusija biti pozvana na summit skupine G20 zakazan za prosinac na Floridi, iako Moskva nije odmah komentirala hoće li Vladimir Putin prisustvovati tom sastanku.
Oglas
Još nije upućen službeni poziv, ali Rusija je članica G20 i bit će pozvana da prisustvuje ministarskim sastancima i summitu čelnika, koji bi se trebao održati u golf resortu u vlasništvu obitelji Trump, rekao je izvor koji je želio ostati anoniman.
Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Pankin, kojeg su citirale ruske novinske agencije, u srijedu je naznačio da je njegova zemlja pozvana da sudjeluje na summitu na najvišoj razini.
U četvrtak je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pojasnio da pitanje sudjelovanja samog predsjednika Putina još nije odlučeno.
Putin nije prisustvovao prethodnom summitu G20 u Johannesburgu u studenom 2025, a njegov ekonomski savjetnik, Maksim Oreškin, predstavljao je Moskvu u Južnoj Africi.
Sjedinjene Države ove godine predsjedavaju skupinom G20, međunarodnim forumom za ekonomsku suradnju koji okuplja 19 najvećih svjetskih gospodarstava, Europsku uniju i Afričku uniju. Članice predstavljaju oko 85 posto svjetskog BDP-a, 75 posto međunarodne trgovine i dvije trećine stanovništva, s ciljem rješavanja ključnih pitanja globalne financijske stabilnosti, klimatskih promjena i održivog razvoja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas