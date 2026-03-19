Stručnjak za Bliski istok, profesor Mehran Kamrava upozorio je da bi sukob u Iranu mogao postati dug i mučan rat. Naglasio je da je iransko vodstvo je pod pritiskom, ali sustav je izgrađen da izdrži.
Tri tjedna nakon početka rata između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana, postaje jasno da dvije strane vode vrlo različite bitke. "Sjedinjene Države i Izrael žele brzu i odlučnu pobjedu. Za Iran je jednostavno otpor i preživljavanje pobjeda", rekao je za Euronews Mehran Kamrava, profesor na Sveučilištu Georgetown u Kataru.
Razlika u strategiji oblikuje sukob i izaziva strah da bi mogao potrajati puno dulje nego što se očekivalo. Kamrava je naglasio da je put do rata bio popločan i političkim ambicijama i pogrešnim procjenama.
"Što se tiče Benjamina Netanyahua, prethodni rat nikada nije zapravo završio. Želio je osigurati da se sustav, i politički i vojno, demontira", naglasio je i dodao da je Iran istodobno pogrešno protumačio situaciju u Washingtonu.
"Iran je pregovarao pod vlastitim uvjetima i nije shvatio nestabilnost i nepredvidljivost donošenja odluka predsjednika Donalda Trumpa", rekao je. Ta je kombinacija, dodao je, pomogla gurnuti obje strane u otvoreni sukob.
Rat dviju logika
Unatoč suprotstavljenim tvrdnjama o pobjedi, Kamrava kaže da je stvarnost puno složenija. "Ovdje vidimo dvije različite logike na djelu. Sjedinjene Države i Izrael mjere uspjeh kroz vidljivu vojnu štetu. Iran ovo vidi kao produženi sukob", naglasio je profesor za Euronews.
Po Teheranovom mišljenju, cilj nije brza pobjeda, već izdržljivost. "To je rat u kojem bi Iran s vremenom samljeo američku i izraelsku odlučnost. Pitanje je tko će prvi trepnuti", smatra.
Sustav izgrađen da izdrži
Sukob je već pokrenuo pitanja o iranskom vodstvu, posebno nakon izvješća iz Izraela da je visoki sigurnosni dužnosnik Ali Larijani ubijen. Ali, Kamrava kaže da je sustav osmišljen da apsorbira ovakve šokove.
"Sustav je osmišljen da nastavi funkcionirati čak i bez prisustva najvišeg vodstva. Odluke se mogu donositi donekle autonomno", naglasio je. Vojne odluke, kaže, donose institucije poput Revolucionarne garde, koje su strukturirane da djeluju čak i bez izravnog vodstva.
Unutar Irana: moć bez vidljivosti
Istovremeno, neizvjesnost oko Modžtabe Hameneija privukla je pozornost. "Njegova odsutnost je opipljiva. Nemamo čak ni snimku njegova glasa", rekao je Kamrava te naglasio da je šira slika institucionalna, a ne osobna.
"Je li sposoban donositi zapovjedne odluke zapravo nije važno.Sustav nastavlja funkcionirati i donose se vojne odluke", poručio je.
Sukob koji se širi
Izvan iranskih granica rat se već širi po regiji. Kamrava kaže da je bio iznenađen koliko su brzo zemlje Perzijskog zaljeva postale mete.
"Bio sam iznenađen što su Iranci tako brzo i tako opsežno napali te države", naglasio je i dodao da to regionalne vlade stavlja u težak položaj jer ih Iran napada, ali one ne žele biti uvučene u američko-izraelski rat.
Postoji i dublja zabrinutost za dugoročnu sigurnost. "Ako uđu u rat, što znači da se Sjedinjene Države sutra neće spakirati i otići?", istaknuo je.
Nema jasnog kraja na vidiku
Zasad postoji malo sigurnosti o tome kako ili kada će sukob završiti. "Samo predsjednik Donald Trump zna kada će rat završiti. Mogao bi sutra proglasiti pobjedu", rekao je Kamrava.
U međuvremenu, napori regionalnih igrača da posreduju tiho se nastavljaju u pozadini. "Ove su zemlje koje su ili proklete ili blagoslovljene geografijom da budu susjedi. Moraju pronaći neki način da žive jedni s drugima", zaljučio je za Euronews.
Do tada, rat riskira da postane upravo ono za što se Iran, čini se, cijelo vrijeme priprema: dug, spor sukob bez lakog izlaza.
