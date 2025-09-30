Sukob na pomolu: Venezuela se priprema za izvanredno stanje, obučavaju se i civili

SAD je rasporedio flotu ratnih brodova u Karibima, za što Washington tvrdi da je namijenjena borbi protiv trgovine drogom preko te regije. Posljednjih tjedana SAD je također napao nekoliko brodova za koje tvrdi da su prevozili droge iz Venezuele, ubivši posade brodova. Stručnjaci su doveli u pitanje zakonitost tih napada. Maduro je privatno pokušao postići mir s Trumpom, poslao je pismo svom kolegi ranije ovog mjeseca nudeći sudjelovanje u izravnim razgovorima.