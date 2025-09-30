Sukob na pomolu: Venezuela se priprema za izvanredno stanje, obučavaju se i civili

Maduro je izjavio da je spreman proglasiti izvanredno stanje zbog prijetnje američkih napada.
Oglas
Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro potpisao je uredbu kojom mu se daju dodatne sigurnosne ovlasti u slučaju upada vojske SAD-a u zemlju, izjavila je u ponedjeljak potpredsjednica države Delcy Rodriguez, prenosi dnevnik.hr.
Mjera predstavlja najnoviju eskalaciju napetosti između dviju zemalja, a Maduro javno tvrdi da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira njegovo svrgavanje. Uredba bi omogućila Maduru mobilizaciju oružanih snaga diljem zemlje i dala bi vojsci ovlasti nad javnim službama i naftnom industrijom.
Rodriguez je poručila da je uvjerena u to da će se Venezuelci ujediniti oko Madura u slučaju američkog napada: "Venezuela je ujedinjena u obrani naše zemlje. Nikada nećemo predati svoju domovinu", rekla je.
SAD napao nekoliko brodova
SAD je rasporedio flotu ratnih brodova u Karibima, za što Washington tvrdi da je namijenjena borbi protiv trgovine drogom preko te regije. Posljednjih tjedana SAD je također napao nekoliko brodova za koje tvrdi da su prevozili droge iz Venezuele, ubivši posade brodova. Stručnjaci su doveli u pitanje zakonitost tih napada. Maduro je privatno pokušao postići mir s Trumpom, poslao je pismo svom kolegi ranije ovog mjeseca nudeći sudjelovanje u izravnim razgovorima.
Maduro je odbacio američke tvrdnje da je Venezuela igrala važnu ulogu u trgovini drogom i rekao Trumpu da želi da odnos između dviju zemalja bude "povijesni i miran". Unatoč tomu, američki vojni dužnosnici izrađuju planove za napad na navodne mete povezane s trgovinom drogom unutar Venezuele, izvijestio je NBC News u petak, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem.
"Ono što američka vlada radi je prijetnja"
"Ono što američka vlada, ono što vojskovođa Marco Rubio radi protiv Venezuele je prijetnja", rekla je Rodriguez diplomatima na sastanku u ponedjeljak.
U svom obraćanju Maduro je također ustvrdio da je dobio "dobre povratne informacije" iz privatnog razgovora koji je vodio s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom. Rekao je da je Guterres izrazio svoje "zaprepaštenje neviđenom eskalacijom, koja je gotovo sedam tjedana najavljivana i pokrenuta protiv mirne zemlje, Venezuele".
Venezuelska vojska posljednjih je dana provodila vježbe s dobrovoljnim pripadnicima milicije, a vojnici su podučavali građane rukovanju oružjem u pripremi, kako čelnici kažu, za mogući američki upad. Ovlasti dodijeljene uredbom koju je potpisao Maduro vrijedile bi 90 dana, s mogućnošću produženja za dodatnih 90 dana, prema ustavu države.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas