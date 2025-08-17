Rubio: SAD možda "digne ruke" od mira u Ukrajini

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

SAD će nastaviti raditi na scenariju koji bi pomogao da se zaustavi ruski rat u Ukrajini, ali to možda neće biti moguće, izjavio je u nedjelju američki državni tajnik Marco Rubio.

"Ako mir ovdje ne bude moguć i rat se samo nastavi, tisuće ljudi će i dalje umirati....nažalost možda ćemo morati dići ruke od svega, ali ne želimo dići ruke", rekao je Marco Rubio u intervjuu CBS-u.

Rubio je istaknuo da će i Ukrajina i Rusija morati napraviti ustupke da bi se došlo do mirovnog sporazuma .

Također je rekao da će morati postojati dodatne posljedice za Rusiju ako se ne može postići mirovni sporazum spomenuvši pritom moguće dodatne sankcije Rusiji.

Europski čelnici će se priključiti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu u ponedjeljak, pružajuči mu podršku u suočavanju s Trumpovim pritiskom da prihvati mirovni sporazum nakon Trumpova samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak.

"Postoje stvari oko kojih bi se na tom sastanku mogao postići napredak, ima potencijala za napredak", rekao je Rubio dodavši da će jedna od tema biti sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Prema neimenovanim izvorima, Trump i Putin su razgovarali o prijedlogu po kojem bi Rusija predala Ukrajini manje dijelove okupiranog teritorija, a Ukrajina ustupila Rusiji goleme predjele zemlje na istoku te zamrzavanje bojišnice u drugim dijelovima zemlje.