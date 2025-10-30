Rusija pojačava napade na Pokrovsk: Stotine dronova i raketa udara na energetska postrojenja

Ruske snage pojačavaju napade oko istočnog uporišta Pokrovska, rekao je u četvrtak vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske.
Ukrajina jača svoju obranu kako bi odbila napade, rekao je Oleksandr Sirski na Telegramu. "Glavni prioritet je spasiti živote naših vojnika", dodao je.
Kijev je u četvrtak objavio i da je Rusija stotinama dronova i raketa napala ukrajinska energetska postrojenja, pritom ubivši dvoje ljudi, ozlijedivši djecu i donijevši dodatni pritisak na energetsku opskrbu te zemlje.
Ukrajinske zračne snage objavile su da se napad sastajao od 52 rakete i 653 dronova, a da su oborene 623 zračne mete.
Rusija je istovremeno objavila da je osvojila još dva sela na istoku i jugu Ukrajine gdje brojno inferiornije ukrajinske snage postupno gube teritorij.
Zelenski objavio broj žrtava
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski broj žrtava objavio je u priopćenju na društvenim mrežama, dodavši da su Rusi gađali civilne i energetske ciljeve u devet regija te u prijestolnici Kijevu.
„Računamo na Ameriku, Europu i G7 da ne ignoriraju namjere Moskve da uništi sve”, napisao je Zelenski, pa pozvao na dodatne sankcije Rusiji.
Dvoje ljudi ubijeno je u jugoistočnom gradu Zaporižji, gdje je ozlijeđeno još sedamnaest ljudi, uključujući šestero djece, objavile su lokalne vojne vlasti.
Oštećena najveća privatn aenergetska tvrtka
DTEK, najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka, priopćila je da su oštećena njezina postrojenja u nekoliko regija.
Njezin direktor Maksim Timčenko nazvao je to „velikim udarcem za njihove napore da zadrže opskrbu energijom tijekom zime”.
Regionalni guverner zapadne regije Lavov, smještene na granici s NATO članicom Poljskom, objavio je da je Rusija tamo pogodila dva postrojenja.
Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pokrenulo „masovan” napad raketama i dronovima na ukrajinsku industriju, energetsku infrastrukturu i zračne baze.
Kremlj napada energetske ciljeve u Ukrajini pred svaku zimu od početka invazije 2022. godine, primoravajući Kijev da uvodi restrikcije električne energije i uvozi energiju izvana.
