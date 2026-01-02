SAD značajno smanjio predložene carine na uvoz talijanske tjestenine

"(Naša) analiza nakon preliminarne procjene pokazuje da su talijanski proizvođači tjestenine riješili mnoge probleme koje je ministarstvo trgovine navelo u preliminarnoj odluci", rekao je dužnosnik, dodavši da će ministarstvo trgovine nastaviti komunicirati sa zainteresiranim stranama i uzeti u obzir sve informacije prije nego što donese konačnu odluku.