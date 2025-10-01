"Sestra majke zemlje": Tko je bila Jane Goodall?

Etologinja Jane Goodall preminula je u 91. godini života, objavila je njezina institucija.
Dr. Jane Goodall bila je najpoznatija kao primatologinja koja je revolucionirala proučavanje divljih čimpanza.
Kad je s 26 godina prvi put otišla u Afriku proučavati čimpanze, nije imala formalnu znanstvenu obuku – ali je uspjela zadobiti povjerenje primata, što je dovelo do revolucionarnih opažanja.
Njezina otkrića ne samo da su promijenila naše razumijevanje životinjskog ponašanja, već su preoblikovala i način na koji definiramo sebe kao ljudska bića.
Iako je tada imala samo 26 godina, Jane Goodall je odavno sanjala o tome da živi i proučava životinje.
"Navodno sam već s godinu i pol ili dvije promatrala kukce i sve oko sebe, i to se postupno razvijalo, a onda sam čitala knjige poput Dr. Dolittlea i Tarzana – tada je Afrika postala moj cilj“, rekla je BBC-jevom Terryju Woganu u talk showu 1986. godine, piše BBC.
I praise the youth activists of this generation for their efforts to press world leaders on the need to combat climate change, these young people have given me hope about the future of the planet. The young people altogether give me hope. pic.twitter.com/7bsF6Gy33X— Dr. Jane Goodall (@Dr_jane_goodall) February 11, 2020
"Neumorna zagovornica zaštite prirodnog svijeta"
Institut Jane Goodall priopćio je: "Institut Jane Goodall jutros, u srijedu 1. listopada 2025., primio je vijest da je dr. Jane Goodall DBE, glasnica mira UN-a i osnivačica Instituta Jane Goodall, preminula prirodnom smrću. Bila je u Kaliforniji kao dio svoje govorne turneje u Sjedinjenim Državama. Otkrića dr. Goodall kao etologinje revolucionirala su znanost, a ona je bila neumorna zagovornica zaštite i obnove našeg prirodnog svijeta."
Počeci u Tanzaniji i revolucionarna otkrića
Kao djevojčica odrasla u Londonu, Jane Goodall fascinirala se životinjama nakon čitanja Dr. Dolittlea.
Njezino prvo istraživačko putovanje u džungle Tanzanije bilo je 1960., kada je imala dvadeset i nekoliko godina. Bio je to početak šezdesetogodišnjeg proučavanja divljih čimpanza. Naučila je komunicirati s njima – zagrljajima, igrom, tapšanjem – pa čak i poljupcima.
Prva je zabilježila korištenje alata kod životinja – mužjak čimpanze vadio je termita iz termitnjaka štapom. Do tada se vjerovalo da su samo ljudi dovoljno inteligentni za takvo ponašanje.
Njezina opažanja oblikovala su budućnost evolucijske znanosti. Godine 1965. pojavila se na naslovnici časopisa National Geographic.
Kasnije je postala aktivistica, posvetivši se poboljšanju uvjeta života čimpanza i obrazovanju milijuna ljudi diljem svijeta o zaštiti okoliša. Indijansko pleme dalo joj je ime "sestra majke zemlje".
Renowned primatologist #JaneGoodall has passed away at the age of 91. She is pictured here studying chimpanzees in Tanzania, and receiving the Presidential Medal of Freedom from U.S. President Joe Biden.— Getty Images News (@GettyImagesNews) October 1, 2025
📸: Penelope Breese, @tombrennerphoto pic.twitter.com/9wn7hC52mL
Posljednji javni nastupi
Jane Goodall bila je na pozornici u New Yorku samo tjedan dana prije smrti.
Tamo je govorila o svojoj opsežnoj karijeri i radu Instituta na globalnom forumu.
Dva dana kasnije, 26. rujna, gostovala je u podcastu Wall Street Journala.
U vrijeme smrti bila je na govornoj turneji – trebala je nastupiti 3. listopada u Kaliforniji, a zatim 7. listopada u Washingtonu DC.
Na stranici Instituta stoji da je njezina misija „izgradnja međunarodne zajednice djelovanja pokretane nadom, što je u središtu svega što pokreće dr. Goodall i Institut Jane Goodall“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
