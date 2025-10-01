"Sestra majke zemlje": Tko je bila Jane Goodall?

Institut Jane Goodall priopćio je: "Institut Jane Goodall jutros, u srijedu 1. listopada 2025., primio je vijest da je dr. Jane Goodall DBE, glasnica mira UN-a i osnivačica Instituta Jane Goodall, preminula prirodnom smrću. Bila je u Kaliforniji kao dio svoje govorne turneje u Sjedinjenim Državama. Otkrića dr. Goodall kao etologinje revolucionirala su znanost, a ona je bila neumorna zagovornica zaštite i obnove našeg prirodnog svijeta."