Sjeverna Koreja ispalila balistički projektil

Hina
04. sij. 2026. 07:30
Sjeverna Koreja
Jung Yeon-je / AFP

Sjeverna Koreja ispalila je balistički projektil prema moru s istočne obale, priopćio je u nedjelju Združeni stožer Južne Koreje.

Prema japanskom Ministarstvu obrane, vjeruje se da je projektil pao u more. 

Pjongjang je posljednji put testirao svoj balistički projektil u studenom.

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung od nedjelje je u državnom posjetu Kini, gdje bi, prema riječima stručnjaka, mogao zatražiti od Pekinga da olakša dijalog sa Sjevernom Korejom.

Sjeverna Koreja
Jung Yeon-je / AFP

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un pozvao je na više nego dvostruko povećanje proizvodnih kapaciteta taktičkog vođenog oružja prilikom svog posljednjeg posjeta tvornici streljiva, izvijestili su u nedjelju sjevernokorejski državni mediji.

Posljednjih tjedana Kim je obavio niz posjeta tvornicama koje proizvode oružje, kao i podmornici na nuklearni pogon, te je nadgledao raketne testove uoči ovogodišnjeg Devetog kongresa Radničke stranke, sazvanog radi utvrđivanja glavnih političkih ciljeva.

Sjeverna Koreja balistički projektil

