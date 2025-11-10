Skandal zbog izjava kineskog diplomata upućenih japanskoj premijerki: "Maska pada, ponovno"

Takaichi, tvrdolinijska konzervativka, parlamentu je u petak rekla da bi se napad na Tajvan, koji Kina svojata, mogao smatrati "situacijom koja prijeti opstanku Japana", što je pravni termin uveden 2015. koji omogućuje japanskim premijerima da raspoređuju vojsku u slučajevima da zemlja nije izravno napadnuta.