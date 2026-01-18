Oglas

Vođa krajnje desnice

Socijalist Segura u vodstvu u prvom krugu predsjedničkih izbora u Portugalu

author
Hina
|
18. sij. 2026. 22:14
Antonio José Seguro
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Socijalist Antonio José Seguro vodi u prvom krugu nedjeljnih predsjedničkih izbora u Portugalu, prema dvjema izlaznim anketama provedenim za lokalne televizijske postaje.

Vođa krajnje desnice André Ventura, favorit u predizbornim anketama, nalazi se na drugom mjestu, ali mu drugi krug nije zajamčen zbog tijesne razlike koja ga dijeli od liberalnog kandidata na trećem mjestu.

Seguro je dobio između 30 i 35 posto glasova, a Ventura između 19,9 i 24,1 posto, pokazale su dvije izlazne ankete.

Na trećem mjestu nalazi se Joao Cotrim de Figueiredo s između 16,3 i 21 posto, od ukupno 11 kandidata.

Portugalci su u nedjelju izašli na izbore kako bi izabrali nasljednika konzervativnog predsjednika Marcela Rebela de Souse.

Najnovija istraživanja javnog mnijenja pokazala su da  Ventura vjerojatno neće pobijediti ako uspije ući u drugi krug jer tada 60 posto ispitanika nema namjeru glasati za njega.

Međutim, za Venturu je ulazak u drugi krug dodatan dokaz naglog jačanja njegove stranke koja je, svega šest godina od svog osnutka, postala druga najsnažnija opcija u Portugalu nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora.

Drugi krug izbora trebao bi se održati 8. veljače.

Uloga predsjednika uvelike je ceremonijalna u Portugalu, ali ima i neke od važnih ovlasti, uključivo raspuštanje parlamenta u nekim okolnostima, sazivanje prijevremenih izbora i veto na zakone.

Teme
Antonio José Seguro andre ventura portugal

