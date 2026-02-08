Oglas

lijevo-centristička stranka

Socijalist Seguro pobjeđuje krajnje desnog protivnika na predsjedničkim izborima u Portugalu

author
Hina
|
08. velj. 2026. 22:08
Antonio Jose Seguro
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Umjereni socijalist Antonio Jose Seguro iz lijevo-centrističke Socijalističke stranke (PS) pobjeđuje u drugom krugu portugalskih predsjedničkih izbora svog krajnje desnog protivnika Andrea Venturu, prema dvjema projekcijama nacionalnih televizija temeljenim na izlaznim anketama.

Oglas

Projekcije pokazuju da će Seguro dobiti između 67 i 73 posto glasova, u usporedbi s 27 do 33 posto za Venturu.

Stoga se očekuje da će Seguro početkom ožujka naslijediti konzervativca Marcela Rebela de Sousu, koji je na toj poziciji deset godina.

U prvom krugu glasanja prije tri tjedna, Seguro je dobio najviše glasova odnosno ​​31 posto, ali je bio daleko od apsolutne većine potrebne za pobjedu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Marcelo Rebelo de Sousa antonio jose seguro portugal

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ