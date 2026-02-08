Socijalist Seguro pobjeđuje krajnje desnog protivnika na predsjedničkim izborima u Portugalu

Umjereni socijalist Antonio Jose Seguro iz lijevo-centrističke Socijalističke stranke (PS) pobjeđuje u drugom krugu portugalskih predsjedničkih izbora svog krajnje desnog protivnika Andrea Venturu, prema dvjema projekcijama nacionalnih televizija temeljenim na izlaznim anketama.
Oglas
Projekcije pokazuju da će Seguro dobiti između 67 i 73 posto glasova, u usporedbi s 27 do 33 posto za Venturu.
Stoga se očekuje da će Seguro početkom ožujka naslijediti konzervativca Marcela Rebela de Sousu, koji je na toj poziciji deset godina.
U prvom krugu glasanja prije tri tjedna, Seguro je dobio najviše glasova odnosno 31 posto, ali je bio daleko od apsolutne većine potrebne za pobjedu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas