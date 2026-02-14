Šokantna odluka: Zaradili 289 milijuna eura pa podijelili 500 otkaza

Sindikat IG Metall oštro je kritizirao ovu odluku. “Ovdje se ne radi o sanaciji tvrtke koja propada, već o gašenju profitabilne proizvodnje”, poručuju iz sindikata. Podaci govore sami za sebe: Jungheinrich AG je u 2024. godini ostvario dobit od 289 milijuna eura uz promet od 5,4 milijarde eura. Njihov plan je do 2030. godine udvostručiti promet na deset milijardi eura.