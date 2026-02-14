Šokantna odluka: Zaradili 289 milijuna eura pa podijelili 500 otkaza

Tvrtka Jungheinrich, jedan od najpoznatijih svjetskih proizvođača viličara, donijela je odluku o zatvaranju pogona u njemačkom gradu Lüneburgu te ukidanju ukupno 500 radnih mjesta u Njemačkoj. Ono što najviše čudi radnike i sindikate jest činjenica da je tvornica koja se gasi – profitabilna.
Nakon višemjesečnih pregovora, potvrđeno je da će proizvodnja u Lüneburgu (Donja Saska) prestati najkasnije do kraja ožujka 2027. godine. Bez posla ostaje 160 radnika u proizvodnji, dok će na toj lokaciji ostati samo uprava i odjel konstrukcije sa 125 zaposlenika, prenosi Fenix magazin.
Gdje se sve ukidaju radna mjesta?
Val otkaza zahvatit će ukupno 1.000 ljudi diljem svijeta, od čega polovica (oko 500) otpada na Njemačku. Najteže su pogođeni:
Lüneburg i Norderstedt: Ovdje se gasi troznamenkasti broj radnih mjesta.
Središnjica u Hamburgu: Ukidaju se radna mjesta u administraciji i prodaji.
Inozemstvo: Preostalih 500 otkaza raspoređeno je na 41 podružnicu u svijetu.
Profit raste, a radnici na ulicu
Sindikat IG Metall oštro je kritizirao ovu odluku. “Ovdje se ne radi o sanaciji tvrtke koja propada, već o gašenju profitabilne proizvodnje”, poručuju iz sindikata. Podaci govore sami za sebe: Jungheinrich AG je u 2024. godini ostvario dobit od 289 milijuna eura uz promet od 5,4 milijarde eura. Njihov plan je do 2030. godine udvostručiti promet na deset milijardi eura.
Radnici u proizvodnji su od studenog prošle godine bili u štrajku, koji je trajao više od 80 dana, no to nije spriječilo odluku o zatvaranju. Postignut je dogovor o socijalnom planu koji uključuje otpremnine za pogođene radnike.
Razlog: Pritisak iz Kine
Glavni razlog za ove rigorozne mjere štednje je rastući pritisak cijena iz Azije. Iako kineski viličari tehnički još uvijek nisu na razini njemačkih, oni su dvostruko jeftiniji. Zanimljivo je da Jungheinrich istovremeno surađuje s konkurencijom: kroz zajedničku tvrtku s kineskim partnerom EP, od jeseni u Europi prodaju vozila upravo trećeg najvećeg kineskog proizvođača.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
