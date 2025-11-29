Izvješće, objavljeno u petak u sklopu redovitog nadzora zemalja potpisnica UN-ove Konvencije protiv mučenja, navodi i da su palestinski pritvorenici ponižavani time što su „prisiljavani ponašati se kao životinje ili je po njima uriniran”, da im je sustavno uskraćivana medicinska skrb te da su bili izloženi pretjeranoj uporabi sredstava vezivanja, „što je u nekim slučajevima rezultiralo amputacijom”.