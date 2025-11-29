UN-ov odbor protiv mučenja
Šokantno izvješće UN-a: Izrael ima "de facto državnu politiku" organiziranog mučenja
Odbor ističe navode uključujući napade pasa i seksualno nasilje, što pojačava zabrinutost zbog nekažnjivosti za ratne zločine.
Izrael ima „de facto državnu politiku organiziranog i raširenog mučenja”, navodi se u izvješću UN-a koje pokriva posljednje dvije godine, prenosi the Guardian, a koje je također izrazilo zabrinutost zbog nekažnjivosti izraelskih sigurnosnih snaga za ratne zločine.
UN-ov odbor protiv mučenja izrazio je „duboku zabrinutost zbog navoda o ponovljenim teškim premlaćivanjima, napadima pasa, elektrošokovima, waterboardingu, prisiljavanju na dugotrajne stresne položaje [te] seksualnom nasilju”.
Izvješće, objavljeno u petak u sklopu redovitog nadzora zemalja potpisnica UN-ove Konvencije protiv mučenja, navodi i da su palestinski pritvorenici ponižavani time što su „prisiljavani ponašati se kao životinje ili je po njima uriniran”, da im je sustavno uskraćivana medicinska skrb te da su bili izloženi pretjeranoj uporabi sredstava vezivanja, „što je u nekim slučajevima rezultiralo amputacijom”.
UN-ov odbor od 10 neovisnih stručnjaka
UN-ov odbor od 10 neovisnih stručnjaka izrazio je zabrinutost zbog masovne primjene izraelskog zakona o nezakonitim borcima, kojim se opravdava dugotrajno pritvaranje bez suđenja tisuća palestinskih muškaraca, žena i djece. Najnoviji podaci izraelske organizacije za ljudska prava B’Tselem navode da je krajem rujna Izraelska zatvorska služba držala 3.474 Palestinca u „administrativnom pritvoru”, odnosno bez suđenja.
Novo izvješće UN-a, koje obuhvaća dvogodišnje razdoblje od početka rata u Gazi 7. listopada 2023., skreće pozornost na „visok udio djece koja su trenutačno pritvorena bez optužnice ili u istražnom pritvoru”, napominjući da je dob kaznene odgovornosti koju Izrael primjenjuje 12 godina, te da su pritvarana i djeca mlađa od 12 godina.
Djeca klasificirana kao sigurnosni zatvorenici, navodi izvješće, „podložna su teškim ograničenjima kontakta s obitelji, mogu biti držana u samici i nemaju pristup obrazovanju, čime se krše međunarodni standardi”. Odbor poziva Izrael da izmijeni zakonodavstvo kako se samica ne bi primjenjivala nad djecom.
Tijekom rata u Gazi u pritvoru umrlo 75 Palestinaca
UN-ov odbor, osnovan radi nadzora provedbe Konvencije protiv mučenja iz 1984., ide i korak dalje tvrdeći da svakodnevna provedba izraelskih politika u okupiranoj Palestini, gledana u cjelini, „može predstavljati mučenje”.
Izvješće navodi da je tijekom rata u Gazi u pritvoru umrlo 75 Palestinaca, dok su se uvjeti pritvaranja Palestinaca „osjetno pogoršali”. Utvrđuje da je broj smrti „neuobičajeno visok i čini se da je isključivo pogađao palestinsku populaciju pritvorenika”. Napominje da „do danas nijedan državni dužnosnik nije proglašen odgovornim niti je snosio posljedice za takve smrti”.
Izraelska vlada više je puta poricala uporabu mučenja. UN-ov odbor saslušao je predstavnike izraelskog ministarstva vanjskih poslova, ministarstva pravosuđa i zatvorske službe, koji su tvrdili da su uvjeti u zatvorima primjereni i pod nadzorom.
Međutim, odbor je istaknuo da inspektor zadužen za istrage pritužbi na ispitivanja tijekom posljednje dvije godine nije podigao „nijednu kaznenu optužnicu za činove mučenja i zlostavljanja”, unatoč raširenim navodima o takvim praksama.
Navodi se da je Izrael ukazao na samo jednu osudu za mučenje ili zlostavljanje u tom dvogodišnjem razdoblju, očito se pozivajući na slučaj izraelskog vojnika osuđenog u veljači ove godine zbog ponovljenih napada na vezane i povezane pritvorenike iz Gaze šakama, pendrekom i jurišnom puškom. U tom slučaju odbor je ocijenio da kazna od sedam mjeseci „ne odražava težinu djela”.
