Oglas

napad dronovima

U izraelskom napadu u Gazi ubijena braća u dobi od 10 i 12 godina

author
Hina
|
29. stu. 2025. 18:52
Gaza
BASHAR TALEB / AFP

U izraelskom napadu ubijeno je dvoje djece u Gazi u subotu, rekli su liječnici i rođaci, u nastavku nasilja u palestinskoj enklavi unatoč krhkom primirju.

Oglas

Ujak djece rekao je da su u izraelskom napadu dronom smrtno stradali Fadi i Goma Abu Asi, braća u dobi od 10 i 12 godina, dok su skupljali drvo za ogrjev kako bi pomogli svome ocu koji je u invalidskim kolicima, istočno od Han Junisa na jugu Gaze.

"Oni su djeca, što su učinili? Nemaju rakete ili bombe, išli su skupljati drva za svoga oca, da može zapaliti vatru", Mohamed Abu Asi je rekao Reutersu tijekom sprovoda.

Izraelska vojska nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

Barem 354 Palestinaca ubijeno je otkad je primirje između Izraela i Hamasa stupilo na snagu 10. listopada, rekle su zdravstvene vlasti Gaze. Izrael kaže da su militanti ubili trojicu njihovih vojnika u tom razdoblju.

Razina nasilja smanjila se od primirja, ali je Izrael nastavio gađati Gazu i demolirati teritorij koji je okupirao.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
gaza genocid u gazi izrael palestina pojas gaze

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ