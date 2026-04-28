Superjahta povezana s jednim od ključnih Putinovih saveznika prošla kroz Hormuški tjesnac

Superjahta povezana s jednim od ključnih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina prošla je kroz Hormuški tjesnac, unatoč aktualnoj blokadi tog ključnog pomorskog pravca.
Luksuzna jahta Nord, duga 142 metra, koja se povezuje sa sankcioniranim ruskim milijarderom Aleksejem Mordašovom, tijekom vikenda je plovila od Dubaija do Muskata u Omanu. Riječ je o jednoj od rijetkih privatnih plovila koja su posljednjih mjeseci prošla tim tjesnacem, javlja BBC.
Iran je ovog tjedna vodio razgovore na visokoj razini s Rusijom, dok se nastavlja sukob sa Sjedinjenim Državama oko ponovnog otvaranja tjesnaca.
Kroz taj pomorski koridor inače prolazi oko petine svjetske trgovine sirovom naftom i ukapljenim prirodnim plinom (LNG).
Iako Mordašov ima bliske veze s Putinom, formalno se ne vodi kao vlasnik jahte. Ipak, podaci pokazuju da je Nord 2022. registriran na tvrtku u vlasništvu njegove supruge.
Jahta, čija se vrijednost procjenjuje na više od 500 milijuna dolara, isplovila je iz Dubaija u petak navečer, a u nedjelju ujutro stigla u marinu Al Mouj u glavnom gradu Omana, pokazuju podaci platforme Marine Traffic.
Pomorski promet kroz Perzijski zaljev trenutačno je na znatno nižoj razini nego prije početka sukoba.
Rat je doveo i do naglog rasta cijena nafte, pa je cijena referentne nafte Brent u ponedjeljak dosegnula 109 dolara po barelu.
Iran i dalje ograničava plovidbu
Iran i dalje ograničava plovidbu kroz taj ključni tjesnac nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio blokadu iranskih luka.
Unatoč tome što većina privatnih plovila izbjegava to područje od početka sukoba, ruska jahta Nord uspjela je proći kroz tjesnac.
Dok dugoročni mirovni pregovori između dviju strana stagniraju, Teheran se ovoga tjedna fokusirao na jačanje odnosa s Rusijom.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je u Sankt-Peterburgu ugostio iransko izaslanstvo, pri čemu je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči istaknuo „strateško partnerstvo“ između dviju zemalja.
Putin je, prema ruskoj državnoj agenciji TASS, poručio Aragčiju da se iranski narod „hrabro bori“ za svoj suverenitet unatoč pritiscima SAD-a i Izraela.
Aragči je na društvenoj mreži X objavio fotografije susreta s Putinom i ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom.
„Nedavni događaji pokazali su dubinu i snagu našeg strateškog partnerstva. Kako se naši odnosi razvijaju, zahvalni smo na solidarnosti i pozdravljamo rusku potporu diplomaciji“, napisao je.
Prema časopisu Superyacht Times, jahta Nord ima bazen, podmornicu i heliodrom.
Mordašov je pod zapadnim sankcijama, uključujući one iz Velike Britanije, SAD-a i Europske unije, još od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Unatoč pozivima zapadnih zemalja na zamrzavanje njegove imovine, vlasti u Hong Kongu i na Maldivima ranije nisu zaplijenile jahtu.
Mordašov je predsjednik uprave čeličane Severstal, a prema procjenama Forbesa njegovo bogatstvo iznosi oko 37 milijardi dolara.
Nije poznato je li se nalazio na jahti Nord u trenutku prolaska kroz Hormuški tjesnac.
