Diplomatski spor se zaoštrava: Kina najavila zabranu uvoza morskih plodova iz Japana

Kina je u srijedu izvijestila Japan da će ponovo zabraniti uvoz japanskih morskih plodova, objavili su mediji.
Odluka je donesena u jeku eskalacije diplomatskog spora između dvaju najvećih azijskih gospodarstava, primjećuje Reuters.
Okidač za zaoštravanje napetosti u odnosima Pekinga i Tokija bila je izjava nove japanske premijerke Sanae Takaichi da bi kineski napad na Tajvan predstavljao prijetnju za Japan, signalizirajući mogući vojni odgovor.
Kina je od Tokija zatražila povlačenje te izjave i preporučila građanima da ne putuju u Japan. Kinezi su prihvatili preporuku i počeli masovno otkazivati putovanja, što bi moglo zadati težak udarac japanskom gospodarstvu.
Peking je prije samo nekoliko mjeseci djelomično ublažio ograničenja uvoza japanskih morskih plodova koja je bio uveo zbog odluke Tokija o ispuštanju pročišćenje otpadne vode iz nuklearne elektrane u Fukushimi u ocean u 2023. godini. Nuklearka je u 2013. godini teško oštećena u tsunamiju.
U lipnju Kina je tako objavila da će ponovo početi uvoziti japanske morske plodove iz 37 japanskih prefektura, a zabraniti ga iz preostalih deset.
Opetovano uvođenje zabrane Peking je po navodima neimenovanih izvora za japansku novinsku agenciju Kyodo obrazložila nužnim daljnjim praćenjem vode koja se ispušta iz nuklearke.
Kinesko ministarstvo trgovine i carinska uprava nisu odmah odgovorili na Reutersov upit da komentiraju izvješće japanske novinske agencije, a ni predstavnici japanskog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nisu odmah bili dostupni za komentar.
Vlada u Tokiju poručila je pak da su izjave premijerke u parlamentu u skladu sa stavom vlade, što navodi na pretpostavku da se ne nazire pomak u diplomatskom sporu, napominje Reuters.
Ponovno uvođenje kineske zabrane bit će pak bolan udarac mnogim japanskim tvrtkama koje žele priželjkuju povratak na tržište azijskog diva. Kina je svojedobno činila više od petine ukupnog japanskog izvoza morskih plodova.
Gotovo 700 japanskih izvoznika podnijelo je zahtjev za ponovnu prijavu svojih pošiljki za Kinu, rekao je u utorak novinarima japanski ministar poljoprivrede Norikazu Suzuki, ali do danas odobrena su samo tri.
Prije zabrane iz 2023. godine, Kina je bila najveći kupac japanskih jakobovih kapica i veliki uvoznik morskih krastavaca.
