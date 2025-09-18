Ovaj „digitalni omnibus“ bit će značajan test za napore EU-a da ublaži rizike povezane s umjetnom inteligencijom. Zakon o umjetnoj inteligenciji usvojen je tek prošle godine, ali već je bilo brojnih poziva za smanjenje obveza izvješćivanja ili potpuno zaustavljanje uvođenja zakona. Očekuje se da će omnibus odgovoriti na pozive za skraćivanje zakona - ali kritičari se boje da bi ta vježba mogla dovesti do njegovog potpunog ponovnog otvaranja.