Tko se u Europi najviše boji Rusije?

EU je nastala kao mirovni projekt i sve donedavno imala je vrlo ograničenu ulogu u vojnim pitanjima. No, ruska invazija na Ukrajinu to je promijenila. Blok sada provodi mjere poput programa Security Action for Europe u vrijednosti od 150 milijardi eura, koji se temelji na modelu zajmova za nabavu oružja, te programa European Defence Industry Programme od 1,5 milijardi eura, kojim se želi potaknuti zajednička nabava i obnoviti europska vojno-industrijska baza.