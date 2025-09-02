Oglas

Tragedija u Njemačkoj

Žena se utopila tražeći naočale koje su joj pale u jezero

author
Hina
|
02. ruj. 2025. 09:55
jezero Alster
Axel Heimken / AFP

Žena je poginula u Hamburgu nakon što je pokušala pronaći naočale koje su joj iz čamca pale u jezero Alster blizu pristaništa, rekla je policija u ponedjeljak.

Oglas

Vjeruje se da je 57-godišnjakinja zaronila ispod mola kako bi ih potražila, no nije se vratila na površinu.

Njeno beživotno tijelo je potom izvučeno iz vode i nije ju bilo moguće reanimirati. Prolaznici su obavijestili hitne službe.

Također, dvojica muškaraca su nestala dok su plivala u vodama u Hamburgu u nepovezanim incidentima u nedjelju, prema vlastima.

Četrdesetogodišnji muškarac je skočio u rijeku Labu i brzo ga je odnijela struja, rekla je policija.

Drugi 46-godišnjak je plivao drugdje u gradu kada je odjednom nestao pod vodom, kazala je policija.

Teme
Hamburg Njemačka Policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ