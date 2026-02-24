Trump će održati govor o stanju nacije – ali kakvo je stvarno stanje?

Predsjednik je oštro reagirao na presudu, nazvavši suce koji su glasali protiv carina „sramotom za svoje obitelji” i govorio o „alternativama” na ljutitoj konferenciji za medije. Tijekom vikenda najavio je opće carine od 15% na temelju druge pravne osnove. Vjerojatno će o tome imati još što reći u večerašnjem govoru.