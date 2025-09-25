Trumpov iznenadni optimizam ima tajnu poruku? U EU zabrinuti

Dio europskih dužnosnika smatra da je iznenadni optimizam oko napredovanja Ukrajine u obrani od Rusije zapravo izlazni put za Washington ako stvari za Kijev krenu nizbrdo...
Dužnosnici u EU strahuju da je cilj najnovije retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini postaviti nemoguću misiju koja bi mu omogućila da krivnju s Washingtona prebaci na Kijev ako Ukrajina oslabi u ratu s Rusijom ili ostane bez sredstava za obranu.
Prema analizi Financial Timesa, nakon što je više mjeseci pritiskao Ukrajinu indirektno je nagovarajući da se nagodi s Moskvom i prepusti joj okupirani teritorij, Trump je iznenada objavio da Kijev ima mogućnost i pobijediti uz pomoć Europske unije, prenosi Dnevnik.hr.
Novi stav dočekan je s odobravanjem, no nekoliko europskih dužnosnika zaključilo je da im on prebacuje odgovornost za obranu. Trumpov iznenadni optimizam posebno je istaknuo poljski premijer Donald Tusk koji je javno upozorio da prikriva "obećanje smanjenog angažmana SAD-a i prebacivanje odgovornosti za okončanje rata na Europu".
Jedan dužnosnik čak je zaključio da Trump na taj način "gradi izlaznu rampu" kako bi mogao okriviti Europu kada i ako bude potrebno. Neki su njegovu poruku "Sretno svima!", na objavi na Truth Socialu, protumačili kao na svojevrsnu primopredaju cijelog pitanja ukrajinske obrane na europske saveznike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
