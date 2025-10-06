Trumpova administracija gradove na čelu s demokratima nazvala ratnim zonama

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa je proglasila Chicago ratnom zonom kako bi tamo mogla poslati trupe, u vrijeme dok su pripadnici kalifornijske Narodne garde usprkos sudskim blokadama raspoređeni u Portland u Oregonu, još jedan grad pod vodstvom demokrata.
Oglas
"To je ratna zona. Njegov grad je ratna zona, a on laže kako bi kriminalci mogli doći i uništiti živote ljudi", objavila je ministrica nacionalne sigurnosti Kristi Noem na Fox Newsu, referirajući se na gradonačelnika Chicaga Brandona Johnsona koji je osudio neustavne mjere.
Ministrica tvrdi da bande, karteli i druge poznate terorističke organizacije nude nagrade prosvjednicima kako bi se suprotstavili agentima američke službe za imigraciju (ICE).
"Pretvorili su grad u ratnu zonu"
Trump je potpisao slanje 300 pripadnika Nacionalne garde u Chicago kako bi štitili federalne agente i imovinu; objavila je Bijela kuća.
Demokrati su kritizirali tu odluku, među njima i Dick Durbin, senator iz Illinoisa, savezne države u kojoj je Chicago najveći grad. On smatra da se republikanski predsjednik ne želi boriti protiv kriminala, nego širiti strah, prenosi France Presse.
"Oni su ti koji su pretvorili ovaj grad u ratnu zonu", rekao je u nedjelju demokratski guverner Illinoisa J.B. Pritzker na CNN-u, opisujući racije i pozivajući trupe da se povuku.
Guverner je u priopćenju odluku Bijele kuće nazvao Trumpovom invazijom.
"Nema nikakvog razloga za slanje trupa u Illinois ili neku drugu saveznu državu bez znanja, pristanka i suradnje lokalnih vlasti."
"Nema pobune niti prijetnje"
Anketa CBS-a objavljena u nedjelju pokazuje da se 58 posto Amerikanaca protivi slanju Nacionalne garde u američke gradove.
Trump je proteklih mjeseci već slao trupe u Los Angeles, Washington i Memphis, svaki put uz protivljenje lokalnih vlasti.
Takvu odluku za Portland privremeno su blokirale dvije sudske odluke. Federalna sutkinja Karin J. Immergut u prvoj presudi naglasila je da u tom gradu nema pobune niti prijetnje nacionalnoj sigurnosti.
Guvernerka Oregona Tina Kotek je objavila da je usprkos prvoj presudi u njenu saveznu državu raspoređen kontingent sa 101 pripadnikom Nacionalne garde iz Kalifornije, što je prisililo sud da donese drugu presudu o obustavi raspoređivanja trupa iz Kalifornije u Portland.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas