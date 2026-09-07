Ukrajina je u velikim problemima: Nije bila u ovakvoj situaciji od početka rata s Rusijom

Marčenko je rekao da se intenzitet ruskih napada na Ukrajinu naglo povećao tijekom kolovoza. Dodao je da radi na novom proračunu koji se temelji na pretpostavci da će se rat nastaviti i tijekom 2027. godine, pri čemu bi trebalo pokriti procijenjeni manjak financiranja od 32,6 milijardi dolara. Prema njegovim riječima, Međunarodni monetarni fond (MMF), čiji su predstavnici ovog tjedna posjetili Kijev, ima slične procjene.