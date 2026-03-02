Oglas

Vesela Mrđen Korać

Veleposlanica iz Izraela za N1: Dio iranskih raketa ipak prođe kroz Željeznu kupolu, u Tel Avivu pogođeno 40 zgrada

N1 Info
02. ožu. 2026. 12:30
N1 Hrvatska

U N1 studio uživo Hrvoja Krešića iz Tel Aviva se iz skloništa uključila Vesela Mrđen Korać, veleposlanica RH u Izraelu

"Cijeli je Izrael pod napadom i već treći dan se stanovništvo ne može micati dalje od skloništa. Svakih pet minuta do pola sata su uzbune, a nažalost jedan dio projektila prolazi kroz Željeznu kupolu. U prvom naletu, od 125 raketa prošlo ih je 35, srećom ne udare sve izravno u civilne i vojne ciljeve, ali, nažalost, u Tel Avivu je pogođeno 40 zgrada", rekla je hrvatska veleposlanica u Izraelu Mrđen Korać.

Naglasila je da je Veleposlanstvo u stalnom kontaktu sa svim hrvatskim državljanima i da su svi na sigurnome.

"Trenutačno se iz Izraela može izaći samo kopnenim putem do Egipta, ali treba nekoliko sati vožnje dijelom Izraela koji je pod napadom i bez posebne zaštite", upozorila je Mrđen Korać.

Dodala je i kako je izraelska strana spremna na tjedne ratovanja, ali se svi nadaju da će to biti kraće.

"Sve ovisi o tome koliko je Iran oslabljen", zaključila je hrvatska veleposlanica u Izraelu.

