U N1 studio uživo Hrvoja Krešića iz Tel Aviva se iz skloništa uključila Vesela Mrđen Korać, veleposlanica RH u Izraelu
"Cijeli je Izrael pod napadom i već treći dan se stanovništvo ne može micati dalje od skloništa. Svakih pet minuta do pola sata su uzbune, a nažalost jedan dio projektila prolazi kroz Željeznu kupolu. U prvom naletu, od 125 raketa prošlo ih je 35, srećom ne udare sve izravno u civilne i vojne ciljeve, ali, nažalost, u Tel Avivu je pogođeno 40 zgrada", rekla je hrvatska veleposlanica u Izraelu Mrđen Korać.
Naglasila je da je Veleposlanstvo u stalnom kontaktu sa svim hrvatskim državljanima i da su svi na sigurnome.
"Trenutačno se iz Izraela može izaći samo kopnenim putem do Egipta, ali treba nekoliko sati vožnje dijelom Izraela koji je pod napadom i bez posebne zaštite", upozorila je Mrđen Korać.
Dodala je i kako je izraelska strana spremna na tjedne ratovanja, ali se svi nadaju da će to biti kraće.
"Sve ovisi o tome koliko je Iran oslabljen", zaključila je hrvatska veleposlanica u Izraelu.
