"Cijeli je Izrael pod napadom i već treći dan se stanovništvo ne može micati dalje od skloništa. Svakih pet minuta do pola sata su uzbune, a nažalost jedan dio projektila prolazi kroz Željeznu kupolu. U prvom naletu, od 125 raketa prošlo ih je 35, srećom ne udare sve izravno u civilne i vojne ciljeve, ali, nažalost, u Tel Avivu je pogođeno 40 zgrada", rekla je hrvatska veleposlanica u Izraelu Mrđen Korać.