Himanta Biswa Sarma
VIDEO / AI snimka u kojemu indijski ministar puca na Muslimane izazvala sablazan
Video pod naslovom „pucanj iz neposredne blizine” s Himantom Biswaom Sarmom uklonjen nakon osude javnosti
Video koji je generirala umjetna inteligencija, a koji je podijelila indijska hindu-nacionalistička stranka Bharatiya Janata Party (BJP) u saveznoj državi Assam — u kojoj živi više od 12 milijuna muslimana — uklonjen je nakon široke osude jer je prikazivao kako glavni ministar te sjeveroistočne države, Himanta Biswa Sarma, navodno puca na muslimane, piše Al Jazeera.
Sedamnaestosekundni isječak, podijeljen na platformi X pod naslovom „point blank shot” („pucanj iz neposredne blizine”), u subotu se brzo proširio društvenim mrežama prije nego što je uklonjen zbog javnog bijesa i kritika oporbenih političara.
Činilo se da video kombinira originalne snimke Sarme kako rukuje puškom s AI-generiranim slikama na kojima puca na dvojicu muslimanskih muškaraca, uz naslov „No Mercy” („Bez milosti”). Sarma je optuživan da vodi ksenofobne kampanje protiv muslimana — koji čine trećinu stanovništva Assama — uoči saveznih izbora očekivanih u ožujku ili travnju.
Video je također sadržavao slike Sarme odjevenog kao kauboj koji uperuje pištolj, uz natpise poput „Assam bez stranaca”. Assamska podružnica BJP-a, optužena za proizvodnju protumuslimanske retorike, nije dala službeni komentar.
„Nema komentara. Video je obrisan. Nema se što reći”, rekao je za Indian Express Ranjib Kumar Sarma, lokalni čelnik BJP-a u Assamu.
Glavni ministar posljednjih je mjeseci pojačao svoju retoriku protiv muslimana, posebno onih bengalskog podrijetla u Assamu, povezujući ih s kriminalom i demografskim promjenama. Prošlog mjeseca pozvao je stanovnike Assama da „Miya muslimanima” — pogrdnim nazivom za muslimane koji govore bengalski — prirede „teške uvjete”.
„Čak i male stvari, poput plaćanja manje cijene u rikši. Ako traže 5 rupija [oko 6 američkih centi], dajte 4 rupije [oko 4 centa]. Napustit će Assam samo ako se suoče s teškoćama”, rekao je.
Samo savezni teritoriji indijski upravljanog Kašmira na sjeveru i otočje Lakshadweep u Arapskom moru imaju veći udio muslimanskog stanovništva od Assama.
„Bez osnovne pristojnosti”
Aman Wadud, oporbeni čelnik Indijskog nacionalnog kongresa iz Assama, nazvao je video „duboko uznemirujućim”.
„BJP je iznova i iznova dokazao da uopće ne poštuje zakon, pa čak ni osnovnu pristojnost”, rekao je za Al Jazeeru.
„Ovo također pokazuje očaj BJP-a. Gube kontrolu u Assamu. Mudri ljudi Assama spremni su poraziti ovu politiku mržnje i podjela”, dodao je.
U priopćenju, Kongres je naveo da video „predstavlja poziv na masovno nasilje i genocid”. Čelnica Sveindijskog kongresa Trinamool, Mahua Moitra, pozvala je suce indijskog Vrhovnog i Visokog suda da reagiraju na Sarmin video, upitavši u objavi na X-u „što još ovaj čovjek mora učiniti” da bi se pravosuđe „probudilo”.
U rujnu je BJP u Assamu objavio još jedan AI-generirani video pod naslovom „Assam bez BJP-a”, koji prikazuje državu preuzetu od muslimana, koje stranka prikazuje kao „ilegalne imigrante”. Porast protumuslimanske netrpeljivosti u Assamu odvija se u širem kontekstu kulturnog rata BJP-a protiv muslimana, koji čine 14 posto od 1,4 milijarde stanovnika Indije.
Prema hindu-majoritarnim ideološkim načelima koja vode vladajući BJP, muslimani se smatraju strancima. Posebno su na meti muslimanski tražitelji azila i izbjeglice iz Bangladeša i Mjanmara, koje se označava kao „infiltratore”. Indija je 2019. izmijenila i zakone o državljanstvu, učinivši vjeru osnovom za stjecanje državljanstva u službeno sekularnoj državi — pri čemu su muslimani isključeni iz mogućnosti prijave.
Od izbora premijera Narendre Modija 2014. godine, deseci muslimana linčovani su pod sumnjom da konzumiraju govedinu ili prevoze stoku, koja je za neke hinduse sveta. Iako se muslimani desetljećima suočavaju s diskriminacijom u zapošljavanju i obrazovanju, pod vlašću BJP-a njihov se položaj dodatno pogoršao jer su hindu-nacionalističke stranke instrumentalizirale zakone protiv muslimana.
Organizacije za ljudska prava navode da su govor mržnje i nasilje nad muslimanima posljednjih godina naglo porasli. Istraživanje India Hate Laba, projekta Centra za proučavanje organizirane mržnje sa sjedištem u Washingtonu, objavljeno prošlog mjeseca, pokazalo je da je Indija 2025. zabilježila 1.318 događaja govora mržnje — u prosjeku više od tri dnevno.
Najmanje 98 posto tih događaja bilo je usmjereno protiv muslimana, a u 1.156 slučajeva izričito, navodi se u izvješću.
Sam Modi optuživan je za korištenje zapaljivog jezika o muslimanima kako bi potaknuo strah među hinduističkim biračima. Human Rights Watch naveo je u izvješću objavljenom u kolovozu 2024. da su Modi i nekoliko stranačkih čelnika tijekom kampanje za opće izbore 2024. „često koristili govor mržnje protiv muslimana i drugih manjina, potičući diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje”.
Modiju je nekada bio uskraćen ulazak u SAD zbog veza s protumuslimanskim masakrom u Gujaratu 2002. godine, dok je bio glavni ministar te savezne države. U nasilju je ubijeno više od 1.000 ljudi, većinom muslimana, u jednom od najgorih antimuslimanskih pogroma od indijske neovisnosti od britanske kolonijalne vlasti 1947. godine. Nakon što je postao premijer, Modi je ipak više puta posjetio Sjedinjene Američke Države.
