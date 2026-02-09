VIDEO / AI snimka u kojemu indijski ministar puca na Muslimane izazvala sablazan

Od izbora premijera Narendre Modija 2014. godine, deseci muslimana linčovani su pod sumnjom da konzumiraju govedinu ili prevoze stoku, koja je za neke hinduse sveta. Iako se muslimani desetljećima suočavaju s diskriminacijom u zapošljavanju i obrazovanju, pod vlašću BJP-a njihov se položaj dodatno pogoršao jer su hindu-nacionalističke stranke instrumentalizirale zakone protiv muslimana.