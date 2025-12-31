VIDEO / Obilan snijeg paralizirao Poljsku, kolone automobila duge do 20 kilometara

Obilne snježne padaline u Poljskoj uzrokovale su kolone vozila duge i do 20 kilometara na autocesti između glavnog grada Varšave i baltičkog lučkog grada Gdanjska tijekom noći, priopćila je u srijedu policija.
Stotine ljudi bilo je zarobljeno u svojim automobilima u ledenim uvjetima, ali do ranih jutarnjih sati u srijedu promet se ponovno uspostavio, dodala je policija.
"Teška situacija počela je jučer nakon 16 sati, kada su prvi kamioni na ruti S7... počeli imati problema s prilaskom padinama", rekao je Tomasz Markowski, glasnogovornik policije u sjevernom gradu Olsztynu.
"To je dovelo do prometne gužve duge otprilike 20 kilometara preko noći", dodao je.
❄️W Polsce spadł pierwszy prawdziwy śnieg — Warszawę zasypało, a w województwie warmińsko-mazurskim na trasie doszło do paraliżu z powodu zamieci. pic.twitter.com/lZCAED6amC— NEXTA Polska (@nexta_polska) December 31, 2025
Zamjenik ministra infrastrukture Stanislaw Bukowiec rekao je na konferenciji za medije da nitko nije ozlijeđen u tim uvjetima. Anna Karczewska, glasnogovornica policije u Ostrodi, rekla je da su policajci pokušali pomoći vozačima koji su bili zaglavljeni. Ostroda se nalazi na autocesti oko 40 kilometara zapadno od Olsztyna.
"Pomogli smo koliko smo mogli, a vozačima smo ponudili kavu i topli čaj koje nam je pripremila Gradska vijećnica Ostrode", rekla je.
Državna novinska agencija PAP izvijestila je da je došlo i do poremećaja u željezničkom prometu i zračnim lukama, ali da se prometne usluge vraćaju u normalu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
