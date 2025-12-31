Ovo je najčešća novogodišnja odluka

„Najčešći razlog odustajanja je spoznaja da odluka ipak nije bila toliko važna koliko se činila u početku. Svaka peta osoba priznaje da su im planovi propali jer nisu bili dovoljno dobro isplanirani ili nisu računali na prepreke, dok manji dio ispitanika navodi nedostatak podrške okoline. Zanimljivo, dio ispitanika iskreno priznaje i da su jednostavno zaboravili koju su odluku donijeli”, zaključuje se u istraživanju tvrtke Alma Career Croatia.