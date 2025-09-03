VIDEO / Paranoja nakon sastanka s Putinom ili protokol? Kimova pratnja brisala sve što je lider dotaknuo

Nakon velikog vojnog mimohoda u Pekingu, kojim je NR Kina obilježila 80 godina nakon pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu, održan razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una.
Ruski mediji su se ovoga puta fokusirali na ono što se dogodilo neposredno nakon razgovora dvaju lidera.
Prema njihovim izvješćima, sjevernokorejsko osoblje odmah je temeljito uklonilo sve tragove Kimova boravka u prostoriji. Uklonili su čašu iz koje je pio, obrisali stolicu i očistili sve dijelove namještaja koje je dodirnuo. Dok jedni u tome vide standardni diplomatski i sigurnosni protokol, drugi se fokusiraju na navodni kult ličnosti koji Kim gaji u Sjevernoj Koreji.
Briga za sigurnost Kim Jong Una nije novost. Poznato je da na putovanjima nosi vlastiti prijenosni WC kako bi onemogućio pristup podacima o zdravlju, što su svojedobno prenijeli južnokorejski i američki mediji.
Sastanak Putina i Kima trajao je oko dva i pol sata i održan je u državnoj rezidenciji Diaoyutai.
Putin je pritom zahvalio Kim Jong Unu na vojnoj pomoći tijekom obrane Kurske oblasti. Dodao je i kako se dvije države “zajedničko bore protiv neonacizma”.
Russian media report that North Korean staff has thoroughly destroyed all traces of Kim Jong Un 's presence in the room.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 3, 2025
They took away the glass he drank from, wiped down his seat and all the parts of furniture he had touched. https://t.co/avbERqsdP8 pic.twitter.com/c77brRt755
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
