VIDEO / Može li ovo biti spas za europske poljoprivrednike? Von der Leyen poslala pismo EP-u

Komisija je u srpnju prošle godine objavila prijedlog Višegodišnjeg proračunskog okvira (VFO) u kojem je objedinila sredstava za poljoprivredu i kohezijsku politiku, a koja će se moći koristiti preko nacionalnih i regionalnih planova o partnerstvu preko kojih će svaka država članica dobiti svoju financijsku omotnicu, kao što je bio slučaj sa sredstvima za oporavak i otpornost.