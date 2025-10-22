Ukrajinska vojska objavila je da je pogodila rusku kemijsku tvornicu u Brjansku projektilima Storm Shadow, dugodometnim oružjem britanske proizvodnje.
U priopćenju se navodi da je riječ o „uspješnom pogotku“ koji je probio ruski protuzračni sustav, a vojska trenutačno procjenjuje posljedice „masovnog“ napada, piše BBC.
Samo nekoliko sati kasnije, Rusija je izvela snažan napad dronovima i projektilima na više ukrajinskih regija, pri čemu je, prema riječima predsjednika Volodimira Zelenskog, poginulo šest osoba, među njima dvoje djece.
U Kijevu te u regijama Kijev i Dnjepropetrovsk uvedena su izvanredna isključenja struje, a izvješća govore da su mete ruskih napada bile termoelektrane. Dvije osobe poginule su u napadima na glavni grad, a još troje, uključujući ženu i dvoje djece, u široj okolici Kijeva.
Ruske vlasti zasad nisu komentirale napad na Brjansku kemijsku tvornicu, ali su ponovile upozorenje Zapadu da ne isporučuje Ukrajini rakete dugog dometa. Ukrajinska vojska poručila je da je nužno gađati ruske vojne objekte koji imaju ključnu ulogu u agresiji na Ukrajinu.
Missile and drone strikes on Russia is underway. So far, this was reported:— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 21, 2025
- UAVs targeted a power substation in Bryansk region;
- Allegedly, a Storm Shadow missiles struck the Bryansk Chemical Plant, which had been serving Russia’s military-industrial complex;
- A thermal… pic.twitter.com/Po5FNZvQfr
„Tvornica proizvodi barut, eksplozive i komponente raketnog goriva koje se koriste u streljivu i projektilima kojima neprijatelj napada ukrajinski teritorij.“
Odgovor Zapada i nova eskalacija
Napad se dogodio istoga dana kada su britanski premijer Keir Starmer i drugi europski čelnici obećali da će „pojačati pritisak na rusko gospodarstvo i njezinu obrambenu industriju“ sve dok Vladimir Putin ne pokaže spremnost na mir.
Zajednička izjava – koju su potpisali čelnici Ukrajine, Njemačke, Francuske, Italije, Poljske, Danske, Finske, EU-a i Norveške – naglašava da Ukrajina „mora biti u najjačem mogućem položaju – prije, tijekom i nakon bilo kakvog prekida vatre“.
Šteta u Kijevu
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je u srijedu da je krhotine ruskih projektila teško oštetile više zgrada u glavnom gradu. Šef gradske vojne uprave Timur Tkačenko potvrdio je da su dvije osobe poginule u Kijevu.
Svjedoci su čuli eksplozije koje su, prema izvješćima Reutersa, zvučale kao aktivacija protuzračne obrane.
Politička pozadina
Novi val napada uslijedio je nakon sastanka u Bijeloj kući prošlog tjedna između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, tijekom kojeg je američki predsjednik poručio da nije spreman isporučiti krstareće rakete Tomahawk Ukrajini.
Trump je ranije postigao preliminarni dogovor s Putinom o održavanju razgovora o ratu u Ukrajini u Budimpešti, no taj je plan odgođen u utorak, uz Trumpovu izjavu da „ne želi besmisan sastanak“.
