Visoki dužnosnik: ICE će se usredotočiti na "ciljane" operacije u Minneapolisu

Uputa, koju je Reuters pregledao u srijedu, također nalaže službenicima ICE-a da ciljaju samo imigrante s kaznenim prijavama ili osudama, što je odstupanje od ranijih taktika koje su uključivale nasumično zaustavljanje ljudi na ulici od kojih se tražilo da predoče dokaz o legalnom boravku ili državljanstvu u SAD-u.