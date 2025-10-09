Von der Leyen ponovno preživjela glasanje o povjerenju

Europska unija i Mercosur, koji čine četiri zemlje Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj, postigli su u prosincu prošle godine politički dogovor o sporazumu o slobodnoj trgovini, o čemu su se pregovori vodili čak 25 godina. Najveći protivnik ovoga sporazuma je Francuska koja se pribojava da će jeftini poljoprivredni proizvodi ugroziti njezine poljoprivrednike, koji su iznimno dobro organizirani i koji mogu dobro uzdrmati ionako nestabilnu političku scenu u zemlji.