Oglas

POMOĆ IPAK STIŽE

Vrhovni sud Izraela konačno odblokirao povratak humanitarnih organizacija u Gazu

author
Hina
|
27. velj. 2026. 16:25
REUTERS
REUTERS/Stringer

⁠Izraelski Vrhovni sud u petak je privremeno blokirao odluku vlade kojom je zabranila djelovanje u Gazi brojnim humanitarnim organizacijama.

Oglas

Izrael je u prosincu prošle godine naredio da 37 međunarodnih organizacija, uključujući Liječnike bez granica i Norveško vijeće za izbjeglice prekinu djelovanje u Gazi i na Zapadnoj obali, osim ako ne pristanu na nove uvjete, među kojim je i onaj da predaju popis palestinskog osoblja.

Sedamanest udruga zatražilo je u nedjelju od suda da hitno ukine tu odluku uz obrazloženje da će to dovesti do strašnih humanitarnih posljedica.

Protiv objave imena palestinskog osoblja

Sud je sada donio privremenu odluku kojom se organizacijama dopušta obavljanje većine djelatnosti dok se ne riješi njihov zahtjev.

Udruge smatraju da bi objava imena palestinskog osoblja ugrozilo njihovu sigurnost, uzimajući u obzir da su stotine humanitarnih radnika ubijene i ranjenje u ratu u Gazi.

Izrael pak kaže da je to nužno kako bi se spriječilo da palestinske naoružane skupine zloupotrebljavaju humanitarnu pomoć.

Pročitajte još

Teme
Gaza Izrael Palestina Zapadna obala humanitarna pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ