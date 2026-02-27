Vrhovni sud Izraela konačno odblokirao povratak humanitarnih organizacija u Gazu

Izraelski Vrhovni sud u petak je privremeno blokirao odluku vlade kojom je zabranila djelovanje u Gazi brojnim humanitarnim organizacijama.
Izrael je u prosincu prošle godine naredio da 37 međunarodnih organizacija, uključujući Liječnike bez granica i Norveško vijeće za izbjeglice prekinu djelovanje u Gazi i na Zapadnoj obali, osim ako ne pristanu na nove uvjete, među kojim je i onaj da predaju popis palestinskog osoblja.
Sedamanest udruga zatražilo je u nedjelju od suda da hitno ukine tu odluku uz obrazloženje da će to dovesti do strašnih humanitarnih posljedica.
Protiv objave imena palestinskog osoblja
Sud je sada donio privremenu odluku kojom se organizacijama dopušta obavljanje većine djelatnosti dok se ne riješi njihov zahtjev.
Udruge smatraju da bi objava imena palestinskog osoblja ugrozilo njihovu sigurnost, uzimajući u obzir da su stotine humanitarnih radnika ubijene i ranjenje u ratu u Gazi.
Izrael pak kaže da je to nužno kako bi se spriječilo da palestinske naoružane skupine zloupotrebljavaju humanitarnu pomoć.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
