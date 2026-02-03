Oglas

zatvoreno 6700 centara

WHO-u potrebna milijarda dolara za najpotrebitija područja

author
Hina
|
03. velj. 2026. 15:23
Sudan
EBRAHIM HAMID / AFP

Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) ove je godine potrebna milijarda dolara za saniranje zdravstvenih kriza i liječenje pothranjenosti diljem svijeta.

Oglas

Organizacija je pokrenula poziv za donacije i nada se da će se uključiti i dosadašnji i novi donatori, rekao je u utorak u Ženevi Chikwe Ihekweazu, izvršni direktor Programa WHO-a za hitne zdravstvene situacije.

Ihekweazu je rekao da su najveći donatori hitne pomoći prošle godine bili Europska unija, Saudijska Arabija, Njemačka, Japan, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Oko 250 milijuna ljudi diljem svijeta živi u humanitarnim krizama bez sigurnosti, krova nad glavom ili pristupa medicinskoj skrbi, rekao je.

Najpotrebitija područja

Međutim, zbog smanjenja proračuna organizacija se usredotočuje samo na najpotrebitija područja, među kojima su Pojas Gaze, Bliski istok, Sudan, Ukrajina, Demokratska Republika Kongo, Haiti i Mjanmar.

WHO surađuje s drugim humanitarnim organizacijama u područjima sukoba, uključujući Liječnike bez granica.

Svjetska zdravstvena organizacija donijela 2025. godine okviran proračun od 1,5 milijardi dolara za hitne slučajeve. Međutim, Ihekweazu je rekao da je prikupljeno samo 900 milijuna dolara.

Kao rezultat toga zatvoreno je 6700 zdravstvenih centara u područjima hitne pomoći, a 53 milijuna ljudi više ne prima zdravstvenu skrb od WHO-a i njegovih partnera.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
WHO svjetska zdravstvena organizacija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ