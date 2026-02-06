Zastrašujuća ratna simulacija otkriva da bi Putin mogao poraziti "nespremni" NATO u samo nekoliko dana

U zastrašujućoj simulaciji stručnjaci otkrivaju koliko bi brzo Rusija mogla nadjačati NATO.
Oglas
Zastrašujuća ratna igra koja je simulirala ruski napad na NATO razotkrila je zabrinjavajući nedostatak spremnosti Zapada na invaziju.
Vježba koju su proveli bivši njemački i NATO-ovi dužnosnici pokazala je da bi Vladimir Putin mogao osigurati pobjedu u svega nekoliko dana nakon pokretanja napada.
Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da bi Rusija mogla biti u poziciji izvesti takvu operaciju već u roku od samo dvanaest mjeseci, piše Express.
Scenarij listopada 2026.
Simulacija predviđa događaje u listopadu 2026., pri čemu Rusija iskorištava izmišljene tvrdnje o "humanitarnoj krizi” u Kalinjingradu kako bi zauzela litavski grad Marijampole, koji se nalazi blizu ključnog europskog cestovnog čvorišta.
Bartłomiej Kot, poljski sigurnosni analitičar koji je u igri glumio poljskog premijera, rekao je za Wall Street Journal:
"Rusi su ostvarili većinu svojih ciljeva bez pomicanja velikog broja vlastitih postrojbi.”
Dodao je da je NATO-ov odgovor bio usmjeren na "deeskalaciju” suočen s ruskim provokativnim potezima.
Minimalna sila bila bi dovoljna
Kremlju bi bilo potrebno samo 15.000 vojnika da preuzme kontrolu nad baltičkom državom, a simulacija je pokazala NATO-ovo oklijevanje u scenariju u kojem nije bilo američkog vodstva.
U simulaciji su Sjedinjene Države odbile aktivirati članak 5 NATO-a, koji obvezuje sve članice da brane bilo kojeg saveznika koji je napadnut.
Poljska je aktivirala svoje snage, ali je na kraju odlučila ne poslati vojnike kako bi zaštitila ugroženo područje.
Njemačka je pokazala nevoljkost da odgovori dok je Rusija napredovala, koristeći dronove za postavljanje mina u blizini vojnih instalacija.
Brigada stacionirana u Litvi odlučila je ne intervenirati unatoč razvoju krize.
Franz-Stefan Gady, vojni analitičar koji je tijekom vježbe preuzeo ulogu ruskog načelnika Glavnog stožera, objasnio je da je uspjeh ovisio o iskorištavanju očekivanog njemačkog oklijevanja.
"Odvraćanje ne ovisi samo o sposobnostima, nego i o tome što neprijatelj vjeruje o našoj volji. U ratnoj igri moji ‘ruski kolege’ i ja znali smo: Njemačka će oklijevati. I to je bilo dovoljno za pobjedu.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas