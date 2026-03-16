Zelenski ne želi otvoriti naftovod Družba: "Kako je to drugačije od ukidanja sankcija Rusiji?"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je osobno protiv obnove protoka nafte kroz oštećeni naftovod Druzhba, sugerirajući da Europska unija mora odlučiti hoće li u potpunosti provoditi sankcije protiv Rusije ili ne. U međuvremenu, Mađarska tvrdi da je riječ o sabotaži.

Tijekom vikenda Zelenski je sugerirao da je „prisiljen“ popraviti kontroverzni naftovod Druzhba, kojim se transportira ruska nafta, navodeći da bi Europska unija trebala u potpunosti provoditi sankcije protiv Moskve, unatoč pritisku Mađarske, piše Euronews.

„Prodajemo li rusku naftu ili ne?“, upitao je.

Ukrajinski predsjednik implicirao je da EU vrši pritisak na Kijev da što prije osposobi naftovod, na zahtjev Mađarske i Slovačke. Obje države optužile su Ukrajinu da iz političkih razloga sabotira protok nafte i traže da Bruxelles provede vanjsku inspekciju oštećenog dijela naftovoda, s čime se EU složila.

„Prisiljen sam ponovno pokrenuti Druzhbu“, rekao je Zelenski novinarima, dodajući: „Po čemu se to razlikuje od ukidanja sankcija Rusima?“

„Kako možemo, s jedne strane, Sjedinjenim Američkim Državama govoriti da smo protiv ukidanja sankcija, a s druge strane prisiljavati Ukrajinu da obnovi isporuke nafte kroz ‘Druzhbu’ po političkoj cijeni koja financira antieuropske politike?“

Dodao je da bi Ukrajina mogla biti prisiljena pristati na obnovu protoka nafte u zamjenu za ključni zajam od 90 milijardi eura, iako je on osobno protiv toga iz principijelnih razloga.

"Rekao sam prijateljima u Europi da se to zove ucjena"

„Ako nam nametnu uvjete da Ukrajina neće dobiti oružje, bojim se da sam po tom pitanju nemoćan. Rekao sam našim prijateljima u Europi da se to zove ucjena.“

Zelenski je također naveo da je zajam dogovoren u prosincu, neovisno o pitanju naftovoda, te da bi radovi na popravku mogli trajati do dva mjeseca. Mađarski premijer Viktor Orbán tijekom vikenda je, na jednom predizbornom događaju, rekao da se protok nafte mora odmah obnoviti.

Mađari izlaze na izbore 12. travnja, a Orbán je pitanje naftovoda stavio u središte kampanje kao pitanje nacionalnog suvereniteta, nazvavši pritom Zelenskog lažovom.

Na marginama sastanka ministara energetike u Bruxellesu u ponedjeljak, europski povjerenik za energetiku Dan Jørgensen rekao je novinarima da je u kontaktu s ukrajinskim timom i da oni „rade najviše što mogu kako bi popravili naftovod“.

Jørgensen je također naglasio da EU neće mijenjati svoju politiku sankcija protiv Rusije, unatoč sve većoj energetskoj krizi uzrokovanoj sukobom na Bliskom istoku.

„Odlučni smo ostati na tom putu. Bila bi pogreška ponoviti ono što smo radili u prošlosti“, dodao je.

Tijekom vikenda belgijski premijer Bart De Wever izazvao je pozornost izjavom da bi EU trebala normalizirati odnose s Rusijom. Njegov ministar vanjskih poslova Maxime Prévot odgovorio je da je pozivanje na približavanje Rusiji znak slabosti.

Europska unija planira u potpunosti prekinuti uvoz ruske energije do 2028. godine.

Oštećeni naftovod

Napetosti između Mađarske i Ukrajine znatno su porasle nakon što je naftovod iz sovjetskog doba oštećen u incidentu krajem siječnja. Ukrajina tvrdi da je oštećenje posljedica ruskog napada, zbog čega je Druzhba postala neoperativna.

Mađarska, međutim, tvrdi da Ukrajina laže i da je naftovod operativan. Budimpešta je, zajedno sa Slovačkom, zatražila inspekciju na terenu.

EU poziva obje strane da smire retoriku i sada podržava zahtjev Budimpešte za vanjskom provjerom, iako Ukrajina još nije pristala na to, a nije jasno ni tko bi proveo inspekciju.

Dolazeći u Bruxelles u ponedjeljak, mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó oštro je kritizirao Ukrajinu, rekavši novinarima da „ne postoji tehnički ni fizički razlog“ zbog kojeg bi opskrba ostala zaustavljena osim političkih razloga.

„Postojale su inicijative s naše strane, od strane Slovaka, pa čak i Europske unije, da se omogući posjet lokaciji i provjeri stvarno stanje naftovoda. Svi ti prijedlozi su odbijeni“, rekao je Szijjártó.

Ukrajinska državna energetska kompanija Naftogaz, zajedno s ministarstvom vanjskih poslova, informirala je diplomate iz više od 40 zemalja o situaciji s naftovodom, poručivši da mogu dokazati da je zaista oštećen.

„Predstavljeni su detaljni materijali o prirodi napada i njegovim posljedicama, uključujući fotografije i videozapise s mjesta događaja. Diplomatima su također detaljno objašnjeni izazovi s kojima se suočavaju naši kolege“, priopćio je Naftogaz.