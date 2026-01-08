Zelenski: Tekst sporazuma između Kijeva i Washingtona je u osnovi spreman

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da je tekst bilateralnog sporazuma o sigurnosnim jamstvima između Kijeva i Washington "u osnovi spreman" za završni dogovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Kao ključni dio bilo kakvog sporazuma o završetku rata, Ukrajina je tražila snažna jamstva SAD-a i drugih zapadnih saveznika da će pomoći Ukrajini ako Rusija ponovno napadne.
Ukrajinski i američki izaslanici, zajedno s koalicijom saveznika Ukrajine, ovog su tjedna pregovarali u Parizu kako bi prevladali preostale razlike u mirovnom okviru. SAD je u utorak prvi put podržao ideju pružanja sigurnosnih jamstava Ukrajini.
"Bilateralni dokument o sigurnosnim jamstvima je sada u osnovi spreman za finalizaciju na najvišoj razni s predsjednikom (Trumpom)", napisao je Zelenski na X-u.
Rustem Umerov reported on the results of our team’s negotiations in France yesterday. The bilateral document on security guarantees for Ukraine is now essentially ready for finalization at the highest level with the President of the United States. It is important that Ukraine is…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026
Pozvao je da se na Moskvu izvrši jači pritisak nakon ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u srijedu, ističući da već sada treba demonstrirati ozbiljnost sigurnosnih jamstava u budućnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
