Benčić: O premijeru koji ne može smijeniti direktora javnog poduzeća, mogu se reći dvije stvari

Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić bila je gošća Newsrooma.

“Andreju Plenkoviću je dosta nezgodna usporedba s rotacijom u hrvatskoj nogometnoj reprezantaciji. Odabrao je krivi trenutak za takvu usporedbu. Tu se ne radi o normalnim rotacijama, ne postoji nijedna zemlja gdje bi toliki broj ministara odlazio zbog afera i korupcije, a da bi takva vlada opstala. Ovo nije normalno, nije uobičajeno. Povjerenje u hrvatsko pravosuđe je jako nisko, ne bih se kladila na to da neće postojati kazne za ljude koji daju takve informacije. Praksa naših sudova je da za vrijeđanje pravosudnih djelatnika vrlo često tuže novinare. Iako takva presuda padne na sudu ze Europska prava, oni tu praksu i dalje provode. Bojim se da ćemo imati zastrašivanje i da će dolaziti do kazni zbog odavanja informacija”, rekla je saborska zastupnica iz Možemo Sandra Benčić.

“Plenković nije uspio promijenti HDZ, nego je HDZ uspio promijeniti njega” Anušić: Požar postaje idealna prilika za političko obračunavanje sa mnom i HDZ-om

Navodi da je Plenkovićev istančan radar za kadar dvadeset puta pokazao da ne funkcionira.

“To je sada potpuno jasno. On je neuspješan premijer s neuspješnim ministrima. Činjenica je da je jako teško unutar HDZ-a naći poštenu osobu za obavljanje ovakve funkcije. HDZ nije politička stranka nego interesna grupacija koja je zarobila ovu zemlju. Plenković se hvali uspjesima. Je li provedena ijedna bitna reforma bitnog sustava? Osim pokušaja reforme socoijalnog sustava koja je završila potpunim kolapsom i sad više niti nezbrinutu djecu ne može zbrinuti kad ostane bez krova nad glavom, nije proveo refomu zdravstva. Druga smo najgora zemlja po smrtnosti od karcinoma”, rekla je.

Također, kaže: “Jedini strateški projekt koji ima u zdravstvu je privatna tvrtka Medikol. A ekonomija. Sva povećanja plaća su bila realni pad plaća jer je stopa inflacije bila veća. Naši ljudi koji rade za prosječnu plaću su treći najsiromašniji u EU-u. Ne krade se više u milijunima, sad se krade u milijardama. Naši građani su jedni od najsiromašnijih u EU-u. Naše gospodarstvo u svakom produktivnom sektoru pada. Poljoprirevda je pala 10 posto, pala je građevina u zemlji u kojoj imamo obnovu od potresa”.

Benčić smatra da je afera koja najviše opterećuje građane “Plin za cent” jer je ljudima najrazumljivija. To je nešto što su građani vrlo brzo shvatili. Premijer s nikako nije smio dozvoliti da ne može smjeniti jednog direktora HEP-a. O premijeru koji ne može smijeniti direktora javnog poduzeća, mogu se reći dvije stvari. Da ili je mecena korupcije u Hrvatskoj ili je ucijenjen. Ako je nečim ucijenjen, onda bi javnost trebala znati čime. Sve se ove afere nisu mogle događati, a da baš ni za jednu od njih nije znao i da je jedino on od njih svih”, rekla je pa je dodala: “Činjenica da toliko ljudi odlazi iz zemlje je ono što će prevagnuti da izgubi sljedeće izbore. Svima onima kojima ovo ponašanje nije u redu su otišli ili se pakiraju. U vrijeme njegove Vladavine je otišlo više od 200 tisuća stanovnika. Nije uobičajen proces da nama ode 10 posto odraslog stanovništva u 8 godina. Nama nijedna djelatnost ne može prosperirati jer nema ljudi. On je ubio povjerenje i svaku nadu. Cilj opozicije ne trebaju biti HDZ-ovi birači nego oni koji ne izlaze na izbore”.

Za kraj kaže da je bitno da Možemo i SDP zajedno imaju viši rejting nego HDZ.

