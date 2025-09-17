Bivšem sucu dosuđen rad za opće dobro zbog krivotvorenja odluke o pritvoru

Osim toga je neistinito naveo da je na ročištu bila i braniteljica Ana-Maria Bogović te da se nije protivila predloženom produljenju istražnog zatvora, kao i da se odrekla prava na žalbu na rješenje o produljenju istražnog zatvora. Uz to, Živić je lažno naveo da se odvjetnica vlastoručno potpisala na izjavu o odricanju od prava na žalbu.