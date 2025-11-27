Bivši direktorski dvojac kazneno prijavljen za zloporabu od 93 tisuće eura

Varaždinska policija podignula je kaznene prijave nad dvojicom bivših direktora tvrtke s varaždinskog područja, osumnjičenih za zloporabe u gospodarskom poslovanju od najmanje 93 300 eura, te za nevođenje poslovnih knjiga, priopćeno je u četvrtak iz policije.
Oglas
Policijska uprava varaždinska je krim istragu nad dvojicom bivših direktora varaždinske tvrtke, provela na zahtjev Općinskog državnog odvjetništva, u odnosu na kaznenu prijavu stečajne upraviteljice te tvrtke, "zbog sumnje na kazneno djelo Zloupotrebe povjerenja u gospodarskom poslovanju KZ-a i drugih kaznenih djela", navodi se u priopćenju.
Osumnjičeni su, kao direktor i odgovorna osoba tvrtke (trgovačkog društva) , "izuzimali uplaćena gotovinska novčana sredstva ostvarena od prodaje proizvoda u trgovini za vlastite potrebe te si isplaćivali pozajmice u iznosu od najmanje oko 93 300 eura, a da taj novac nisu natrag položili niti ga vratili na račun društva".
Povrede obveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga
Isto tako, od 1. travnja 2022. pa do otvaranja stečajnog postupka, navedeni nisu vodili poslovne knjige za društvo, koje su po zakonu bili dužni voditi. Time su otežali preglednost poslovanja i imovinskog stanja društva. Time su počinili kazneno djelo Povrede obveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga, ističe policija.
Nadalje, kao direktor i odgovorna osoba društva, nisu zatražili pokretanje stečajnog postupka u roku od 3 tjedna nakon što je društvo postalo prezaduženo ili nesposobno za plaćanje, čime su počinili i kazneno djelo Povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje Zakona o trgovačkim društvima, dodaje policija.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv dvojice osumnjičenika se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, ističu iz varaždinske PU.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas