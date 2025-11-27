Bivši direktorski dvojac kazneno prijavljen za zloporabu od 93 tisuće eura

Osumnjičeni su, kao direktor i odgovorna osoba tvrtke (trgovačkog društva) , "izuzimali uplaćena gotovinska novčana sredstva ostvarena od prodaje proizvoda u trgovini za vlastite potrebe te si isplaćivali pozajmice u iznosu od najmanje oko 93 300 eura, a da taj novac nisu natrag položili niti ga vratili na račun društva".