ZBOG NAJAVLJENE TUŽBE
Božinovićeva poruka Tomaševiću: Nezamislivo. Sve pokušava pretvoriti u ideološki sukob
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio kako je nezamislivo da lokalna zajednica, konkretno Grad Zagreb, podiže ustavnu tužbu protiv Vlade zbog organizacije dočeka rukometaša i optužio zagrebačku vlast da "sve pokušava pretvoriti u ideološki sukob".
Na sjednici zagrebačke Gradske skupštine nalazi se prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o ustavnoj tužbi protiv Vlade u vezi dočeka rukometaša, što je Božinović komentirao rekavši kako mu je tako nešto do jučer izgledalo nezamislivo.
"Ne znam da je ikome tako nešto moglo u novijoj hrvatskoj povijesti pasti na pamet", kazao je Božinović novinarima nakon uručivanja certifikata pripadnicima hrvatskog modula za speleološko traganje i spašavanje CaveSAR.
Ustvrdio je kako to nije ustavno pitanje, već se radi o pogrešnom pravnom putu. "Preskakanje Upravnog suda, koji bi možda mogao biti nadležan o tim pitanjima, pokazuje političku namjeru, a ne pravnu argumentaciju. Odluke Gradske skupštine ne mogu se tumačiti nadređenim državnim odlukama", poručio je ministar.
Pritom je ustvrdio kako nema govora o tome da je oduzeto pravo upravljanja gradu. Oni tužbom žele zasjeniti kaos u komunalnim ili prometnim pitanjima s događajem od nacionalnog značaja. "Ta gospoda pokušavaju doslovno sve pretvoriti u ideološki sukob", dodao je.
S jedne strane je zajedništvo i veselje više od 70.000 građana, koji su se okupili kako bi pozdravili rukometaše, a s druge strane odluka Grada koja se osniva na zabranama, podjelama i cenzuri.
"Nije dobro to što rade, nije dobro za Zagreb i Hrvatsku kada se institucije, u ovom slučaju Gradska skupština, koriste za političke performanse. Uostalom, vidjet će kako će im i to proći", rekao je Božinović.
"Modernizacija vojske ne smije biti pitanje politike"
Božinović je također komentirao novo zaoštravanje oko vanjske politike, s obzirom na to da je predsjednik Zoran Milanović oštro odbacio mogućnost suradnje Hrvatske vojske s Izraelom, proglasivši potencijalne dogovore ministra obrane Ivana Anušića u Tel Avivu "neprovedivima".
"Modernizacija Hrvatske vojske nije i ne smije biti pitanje politike, već sigurnosti države. Odluke u tom kontekstu donose se u interesu građana i nacionalne sigurnosti, a ne dnevno-političkih kalkulacija", poručio je.
Podsjetio je kako je Hrvatska nabavila novu konfiguraciju tenkova Leopard 2A8, koji je dokazan u borbenim uvjetima, a Milanović se tome nije protivio.
"Ne nabavljamo sustave, oružanu i borbenu tehniku zbog toga što želimo da to bude izraelsko ili američko. Nabavljamo ono što je najbolje i što je kompatibilno s već nabavljenim sustavima", kaže Božinović.
U povodu četvrte obljetnice od početka ruske agresije na Ukrajinu, Božinović je istaknuo kako iskustvo Domovinskog rata Hrvatskoj daje moralni i politički kredibilitet govoriti o tome što se događa u Ukrajini.
Mi smo za dogovor koji će biti posljedica pregovora, a ne rezultat agresije. Iz te pozicije proizlazi sve što smo dali kao pomoć Ukrajini, a Hrvatska nije samo donator već i partner koji razumije situaciju, kaže Božinović.
"Sigurnost djece je na prvom mjestu"
Roditelji su najavili prosvjed zbog učenika koji je u školu u Bujama prošli tjedan došao s opasnim predmetom, zbog čega je intervenirala policija. Ministar je potvrdio da se nije radilo o vatrenom oružju, ali je istaknuo kako je "svako unošenje oružja ili bilo kojeg sredstva koje može ozlijediti nekoga u školu neprihvatljivo".
"Sigurnost djece je na prvom mjestu. Policija je reagirala odmah bez ikakvog odgađanja, radi se odgovorno u skladu sa zakonom. Ova situacija, upravo zbog činjenice da se radi o maloljetniku, zahtijeva smirenost i ozbiljnost", naveo je.
Najavio je kako će policija podnijeti optužni prijedlog u sklopu Zakona o nabavi i posjedovanju oružja.
