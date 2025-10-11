Dva zagrebačka naselja dobivaju pothodnik

Na zadovoljstvo stanovnika Trokuta i Savskog gaja, nakon više desetljeća iščekivanja i opasnog pretrčavanja željezničke pruge, do kraja ove godine ova će dva zagrebačka naselja dobiti pothodnik ispod željezničke pruge, vrijedan 1.5 milijuna eura plus PDV.
U tijeku su opsežni radovi na izgradnji pothodnika s pješačko-biciklističkom stazom koja se nastavlja na Ulicu Leopolda Tepeša. Staza je ukupne duljine oko 104 metra i širine 4.5 metara, a sam pothodnik ispod željezničke pruge dug je 12.2 metra.
"Ovim projektom rješavamo višegodišnji problem stanovnika ovog dijela grada koji su zbog nepostojanja sigurnog prijelaza bili primorani svakodnevno riskirati život prelaskom pruge. Drago mi je što ćemo do kraja godine omogućiti brzu i sigurnu poveznicu“, izjavio je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.
Planom je predviđena izgradnja armirano betonskog pothodnika ispod pruge, s novom javnom rasvjetom duž cijele staze i u samom pothodniku. Radovi uključuju i spuštanje postojeće servisne ceste radi prilagodbe razini nove staze. U drugoj fazi projekta, po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, predviđena je i rekonstrukcija Ulice Leopolda Tepeša, uključujući izgradnju nogostupa s prometnicom.
Sredstva za izgradnju osigurana su na inicijativu Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb - zapad u procesu koji je uključivao intenzivnu suradnju s Hrvatskim željeznicama. U opsežne radove na izgradnji pothodnika Grad Zagreb je izdvojio oko 1.5 milijuna eura bez PDV-a.
Grad Zagreb nastavlja ulagati u projekte koji podižu sigurnost i kvalitetu života svojih građana, a završetkom ovog pothodnika stvorit će se preduvjeti za još bolje povezivanje južnog dijela grada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
