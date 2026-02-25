EK: JANAF ima dovoljno kapaciteta za opskrbu naftom Mađarske i Slovačke

Mađarska i Slovačka imaju dovoljno zaliha nafte i u ovoj fazi ne postoji neposredna opasnost za sigurnost njihove opskrbe, rekla je u srijedu glasnogovornica Europske komisije, naglasivši da postoji i alternativni put opskrbe koji dvije zemlje mogu koristiti: Jadranski naftovod iz Hrvatske.
Itkonen je kazala da se u srijedu prijepodne sastala koordinacijska skupina za naftu na kojoj se razgovaralo o sigurnosti opskrbe, mogućim kratkoročnim rizicima, između ostaloga, zbog oštećenja naftovoda Družba.
Na sastanku su Mađarska i Slovačka potvrdile da su počele koristiti zalihe nafte, a Hrvatska je rekla da se neruska nafta već prevozi kroz JANAF prema Mađarskoj i Slovačkoj, a da dodatne isporuke neruske nafte koje je MOL grupa ugovorila također ulaze u hrvatski naftni terminal, osiguravajući sigurnost opskrbe u Mađarskoj i Slovačkoj.
Glasnogovornica Itkonon je rekla da su o tom pitanju u utorak u Kijevu razgovarali predsjednica Komisije Ursula von der Leyen i hrvatski premijer Andrej Plenković.
“Predsjednica von der Leyen je zahvalila premijeru Plenkoviću na pomoći u osiguranju i povećanju transporta nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj putem Jadranskog naftovoda te zatražila ubrzanje popravaka naftovoda Družba”, rekla je Itkonen.
Na pitanje mađarskog novinara je li točno da Hrvatska ne želi transportirati rusku naftu, glavna glasnogovornica Komisije Paula Pinho je rekla da je bitno da nafte ima, a ne njezino podrijetlo.
“U ovom slučaju, ako ima nafte, njezino podrijetlo ne bi trebalo imati nikakvog utjecaja na građane u smislu energetske sigurnosti. I zapravo, time se postupno možemo udaljiti od opskrbe iz Rusije, što je krajnji cilj”, rekla je Pinho.
Komisija je također prvi puta javno potvrdila da JANAF ima dovoljno kapaciteta za opskrbu Mađarske i Slovačke.
“To je i dalje glavni alternativni naftovod za Mađarsku i Slovačku za pokrivanje njihovih potreba, a naftovod ima dovoljan kapacitet za povećanje količine kako bi u potpunosti pokrio mađarske i slovačke potrebe”, rekla je Itkonen.
Na pitanje o razlikama u cijeni ruske i neruske nafte, Itkonen je rekla da ne komentira cijene nafte i da je to stvar tržišta.
