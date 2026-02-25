Evo kad ćemo znati hoće li Zagreb biti sjedište europske carinske agencije

Vijeće EU-a i Europski parlament dogovorili su u srijedu postupak kojim će se birati sjedište Carinskog tijela EU-a (EUCA), za koje je Zagreb jedan od kandidata.
Oglas
Konačna odluka o sjedištu bit će donesena 25. ožujka.
Prema dogovorenom postupku, Vijeće i Parlament će neovisno odabrati dva favorita od devet prijavljenih kandidata, na temelju procjene koju provodi Europska komisija.
Dvije institucije će 25. ožujka odabrati po dva svoja favorita, a zatim na zajedničkom sastanku otkriti svoje odabire.
Ako se jedan kandidat pojavi na oba uža izbora, taj će se kandidat automatski proglasiti odabranim i neće biti potrebno daljnje glasovanje.
Ako nema preklapanja, suzakonodavci će glasati u nekoliko krugova dok se ne izabere kandidat.
Za sjedište EUCA-e natječe se devet europskih zemalja: Belgija (Liège), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga).
Pobijedi li Hrvatska, ovdje će biti europska carina
Hrvatska vlada predložila je da sjedište EUCA-e bude u poslovnoj zgradi izgrađenoj za potrebe Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe - SEECEL, u ulici Radoslava Cimermana u Novom Zagrebu.
To je zgrada u kojoj je privremeno rektorat sveučilišta u Zagrebu čije se sjedište na Trgu Republike Hrvatske obnavlja nakon potresa.
Carinska agencija mogla bi zapošljavati minimalno 250 djelatnika, a vjerojatno i više.
EUCA, decentralizirana agencija EU-a, bit će središnja točka za podršku nacionalnim carinskim agencijama.
Agencija se treba uspostaviti sljedeće godine, a prvi pristup podatkovnom centru planiran je do 2028.
EUCA bi trebala pojednostavit carinske postupke, poboljšati sigurnost online kupnje za građane EU-a i nacionalnim vlastima pružiti jednostavnije i ujednačenije alate.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas