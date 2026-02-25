Evo kad ćemo znati hoće li Zagreb biti sjedište europske carinske agencije

PIXABAY

Vijeće EU-a i Europski parlament dogovorili su u srijedu postupak kojim će se birati sjedište Carinskog tijela EU-a (EUCA), za koje je Zagreb jedan od kandidata.

Konačna odluka o sjedištu bit će donesena 25. ožujka.

Prema dogovorenom postupku, Vijeće i Parlament će neovisno odabrati dva favorita od devet prijavljenih kandidata, na temelju procjene koju provodi Europska komisija.

Dvije institucije će 25. ožujka odabrati po dva svoja favorita, a zatim na zajedničkom sastanku otkriti svoje odabire.

Ako se jedan kandidat pojavi na oba uža izbora, taj će se kandidat automatski proglasiti odabranim i neće biti potrebno daljnje glasovanje.

Ako nema preklapanja, suzakonodavci će glasati u nekoliko krugova dok se ne izabere kandidat.

Za sjedište EUCA-e natječe se devet europskih zemalja: Belgija (Liège), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga).

Pobijedi li Hrvatska, ovdje će biti europska carina

Hrvatska vlada predložila je da sjedište EUCA-e bude u poslovnoj zgradi izgrađenoj za potrebe Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe - SEECEL, u ulici Radoslava Cimermana u Novom Zagrebu.

To je zgrada u kojoj je privremeno rektorat sveučilišta u Zagrebu čije se sjedište na Trgu Republike Hrvatske obnavlja nakon potresa.

Carinska agencija mogla bi zapošljavati minimalno 250 djelatnika, a vjerojatno i više.

EUCA, decentralizirana agencija EU-a, bit će središnja točka za podršku nacionalnim carinskim agencijama.

Agencija se treba uspostaviti sljedeće godine, a prvi pristup podatkovnom centru planiran je do 2028.

EUCA bi trebala pojednostavit carinske postupke, poboljšati sigurnost online kupnje za građane EU-a i nacionalnim vlastima pružiti jednostavnije i ujednačenije alate.