Evo kad kreće besplatan odvoz božićnih drvaca u Zagrebu

Zrinjevac - podružnica Zagrebačkog holdinga započet će od srijede, 7. siječnja, s besplatnim prikupljanjem i odvozom prirodnih božićnih drvaca na području grada Zagreba, priopćio je u ponedjeljak Zagrebački holding.
Građani svoja prirodna božićna drvca trebaju odložiti na najbližu javnu zelenu površinu, pri čemu površina treba biti dostupna za prikupljanje vozilima Zrinjevca, a drvca odložena tako da ne ometaju promet i prolaz pješacima.
Također, na prirodnim drvcima ne smije biti ukrasa ili bilo kojeg materijala koji nije biorazgradiv, s obzirom na to da se prikupljena drvca dalje obrađuju i koriste.
Zagrebački holding moli građane da na javnim površinama ostavljaju isključivo prirodna božićna drvca, dok ona umjetna mogu propisno zbrinuti u najbližem reciklažnom dvorištu.
U Zagrebačkom holdingu ističu da svake godine na ovaj način podružnica Zrinjevac prikupi oko 60.000 komada božićnih drvca od kojih na završetku obrade nastaje drvna sječka koja se koristi za grijanje proizvodnih pogona i staklenika podružnice Zrinjevac.
